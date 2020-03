Koronavírus: jócskán ledolgozott tegnapi veszteségéből az OTP

Közel 6 százalékos plusszal nyitott a Dow Jones magyar idő szerint délután fél 3-kor, vagyis az előző napi brutális, 10 százalékos mínuszának jó részét ledolgozta. Hasonlóan kezdett az S&P 500-as is, amely a 9,5 százalékos bukó után kezdett 5,2 százalékkal feljebb. Rövid időn belül azonban korrekció jött, ami annak tudható be, hogy az előző napi nagy zuhanások után megremegett kezű befektetők megörülhettek annak, hogy valamennyit legalább faraghatnak a veszteségükből, attól tartva, hogy egy újabb esetleges lejtmenet esetén még rosszabb lesz a helyzet. Majd ismét erősödtek a részvények, ami jelzi, hogy most rendkívül volatilis a piac, s csak a kötélidegzetűeknek ajánlott a kereskedés.

Az optimista amerikai befektetők Steve Mnuchin szavaiba kapaszkodnak, miszerint a koronavírusos eladások az 1987-es fekete péntekihez hasonló jó vételi lehetőségeket teremtenek a hosszú távon befektetőknek. Ezt az USA pénzügyminisztere arra alapozza, hogy a koronavírus egy rövid távú negatív hatás, ami talán pár hónapig tarthat, amelyet követően a gazdaság erősebb lehet, mint valaha, szemben a 2008-ban kirobbant pénzügyi krízissel, amelyről az emberek nem tudták, hogy mikor lesz vége. Az idei év végére a gazdasági tevékenység jelentősen visszaerősödhet - jelentette ki kincstári optimizmussal Mnuchin.

Reménykedő hangulat jellemezte Európát is atekintetben, hogy a monetáris után a fiskális politikai gazdaságösztönző lépések is elegendőek lesznek a koronavírus negatív hatásainak kezelésére. A német kormány kora délután be is jelentette, hogy felső korlát nélküli hitelprogramot indít a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak az ellensúlyozására. Az állami fejlesztési bank (KfW) akár 500 milliárd eurót (170 ezer milliárd forint) is képes megmozgatni.

Németország vezető tőzsdéjének, a frankfurtinak az indexe, a DAX - mint arról laptársunk beszámolt - már 3,59 százalékkal magasabban is nyitott, majd még feljebb is ment, jelenleg 4 százalék feletti pluszban tanyázik. A még ennél is feljebb, 6 százalék felett kezdett londoni börzebarométer korrigált, de még mindig az 5 százalékot közelíti.

A csütörtökön ötödik legnagyobb esését elszenvedett BUX is 4,5 százalékos pluszban jár, az OTP-részvények közel 11 százalékkal állnak magasabban, mint a nekik 17 százalékos mínuszt hozott csütörtöki nap után.

Az olajár is emelkedett, a Brent volt már 4,85 százalékos pluszban, ebből valamennyit visszaadott, most hordónként 34,45 dolláron cserél gazdát, míg a WTI 32,68 dolláron.

Az aranytól szabadulnak ma a befektetők, unciája (1 uncia=31,1035 gramm) 1575 dollárt ér.

A forint is erősödött a tegnapi, az euróval szembeni történelmimélypont-közeli árfolyamáról, az most a 339-es szintet karistolja.