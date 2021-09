Középtávon tovább gyengülhet a forint

Szerdától 1,65 százalék a magyarországi alapkamat, miután a Magyar Nemzeti Bank kedden 15 bázisponttal emelte a rátát, folytatva a nyáron elindított kamatemelési ciklust. „A lépés meglepő, mivel a piacok 20-30 bázispontos emelést vártak. Ráadásul azért is, mert az MNB a kamatdöntéshez fűzött kommentárban jelezte, hogy továbbra is lát felfelé mutató inflációs kockázatokat" – kommentálta a jegybanki döntést Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégája.

Gyengülő pályára kerülhet a forint (Fotó: MTI)

A szakember szerint befektetési szempontból a vártnál kisebb magyar jegybanki kamatemelés hatása a forintárfolyamon is meglátszott. Az euró ugyanis erősödött a magyar devizával szemben. Hajósi Péter szerint a forint pályáját a következő időszakban a nemzetközi tényezők határozzák meg. Az oltási szempontból viszonylag kedvező helyzetben lévő fejlett országok pozitív megítélés alá esnek, a feltörekvő piaci államok, így Magyarország és azok devizái inkább a negatív oldalon kapnak helyet. „A kamatemelési ciklus folytatására utaló MNB-s kommentár ellenére a mostani kilátások alapján körülbelül 12 hónapos időtávon arra lehet számítani, hogy a forint és a feltörekvő piaci devizák – köztük a brazil reál, a török líra – inkább fokozatosan veszítenek értékükből" – tette hozzá a szakember.A globális részvénypiaci hangulat továbbra is inkább kedvező. „Igaz, a kínai ingatlanfejlesztő cég, az Evergrande nehéz helyzet miatt sokan részvénypiaci fertőzéstől tartottak. Most a piaci mozgások arra utalnak, hogy nem okoz globális eladási hullámot a kínai vállalat problémája. A cégnek ugyan 300 milliárd dolláros kitettsége van, de ebből csak 20 milliárd külföldi tartozás, így a probléma jó eséllyel Kínán belül kezelhető" – értékelte az utóbbi napokban az egyik legfontosabb piaci témaként felmerülő Evergrande-ügyet Hajósi Péter.Továbbra is igaz, hogy a kockázatvállalás mellett a részvénypiacokon jónak mondhatóak a hozamkilátások, ezért érdemes azokat figyelnie a megtakarítóknak. Emellett a devizalapú befektetéseknek is kedvez a környezet a forint várható gyengülése miatt, mert az eurós és dolláros befektetések a saját hozamuk mellett az árfolyamváltozásból extra többletet eredményezhetnek.