Matolcsy György bemondta: Magyarország vállalta az euró bevezetését

Újabb, visszakozásnak is tekinthető nyilatkozatot tett a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György az euróról. Emlékezetes, hogy a közelmúltban még éles hangú cikkben kritizálta a közös monetáris rendszert, tulajdonképpen a feladata betöltésére alkalmatlan devizának minősítve az eurót. A következtetése pedig az volt, hogy érdemesebb volna egy eurázsiai közös pénzügyi rendszerhez igazítani a magyar monetáris politikát.

Matolcsy György jegybankelnök (Fotó: Máthé Zoltán/MTI) Matolcsy György jegybankelnök (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

Erről aztán vita alakult ki közte és a pénzügyminiszter, Varga Mihály között, aki viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy európai uniós csatlakozásunkkal vállaltuk az euró bevezetését is, és nem is képzelhető el más pénzügyi keretrendszer Magyarország számára, mint az eurózóna. Céldátumról ugyanakkor nincs szó, bár az euró alkalmazásához szükséges feltételek - például a költségvetési hiányra, adósságra vonatkozó kritériumok - teljesítésében jól áll az ország. Kérdésünkre a Kormányinfón Gulyás Gergely elárulta, hogy ebben az összefüggésben is szokta elemezni a kormány ülésein a pénzügyminiszter a makrofolyamatokat.

Utóbb Matolcsy György finomított álláspontján, immár az eurózóna megreformálására helyezve a hangsúlyt, most pedig újabb jelét adta annak, hogy nem érdemes máshol keresni a megoldást, csak az unión belül. A Jobbikos képviselő, Jakab Péter írásbeli kérdésére (melynek címe: "Egyetért-e azzal, hogy az euró az unió egyik legígéretesebb, de befejezetlen kezdeményezése?") az alábbi tömör választ adta:

"Magyarország az Európai Unióba való 2004-es belépésével a közös valuta bevezetését is vállalta. Az euróövezethez történő csatlakozási folyamat megindítása a Kormány hatásköre."

Vagyis nincs már szó alternatív devizáról, eurázsiai övezetről, a jegybank elnöke nyomatékosította, hogy az euró bevezetése szerződésben vállalt kötelezettség.

