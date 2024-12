A régió részvényei még mindig alulértékeltek, pedig van bennük potenciál – interjú

A mibe fektessünk kérdése most különösen érdekes, mert nemsokára lejár rengeteg lakossági állampapír, illetve felszabadul a kifizetendő kamat. Sok olyan személy is befektetésekkel fog foglalkozni, aki egyébként nem szokott.

Ez azonban teljesen normális. Ha egy picit tágabb perspektívából nézzük, én befektetésnek tekintem az összes megtakarítást. Befektetés egy értékpapír-vásárlás, legyen az hazai vagy külföldi, de akár egy lakás-előtakarékossági szerződés is. Még csak összeghatárhoz sem kötném.

Gyakran halljuk, hogy a befektetésekre a spekuláció szót használja a köznyelv. Pedig nem igényel nagyobb befektetési összeget egy megtakarítás elkezdése, akár már havi húszezer forintot is érdemes elkezdeni félretenni, az is befektetés lehet.

Érdemes itthoni befektetésekben gondolkodni? Sokat hallani arról, hogy milyen kihívásokkal küzd a magyar gazdaság.

Azt gondolom, hogy a helyzet nem könnyű, de nem is annyira rossz, mint amit mostanában hallani vélünk. Bár találkoztunk nemrég olyan hazai elemzővel is, aki például már öttel kezdődő forintárfolyamról beszélt, ezt kicsit szenzációhajhásznak érzem.

Nyilván idén gazdasági növekedésről már nem nagyon tudunk beszélni, egy százalék alatti GDP-bővülést várunk. Ennek lesz áthúzódó hatása 2025-ben is, de figyelembe kell venni a gazdaságösztönző lépéseket, amelyeket a kormány tervez, meg azt is, hogy alacsony bázisról indulunk jövőre. A konjunkturális változás szükségessége már az Európai Unióban is mindenki számára világos. Jövőre ezért nagyjából három százalékos itthoni növekedésre mindenképpen számítok.

Ha az inflációt nézzük, kicsit más a helyzet. Kamatcsökkentési periódusban van a jegybank, ugyanakkor a hosszú állampapírhozamok, főleg a tíz éves jelentősen emelkedtek. Ez egyrészt abból ered, hogy az infláció a vártnál kisebb mértékben lassult. De várakozásaink szerint jövőre azért érdemben nem fogja meghaladni a négy százalékot az infláció, 2026-ra pedig az MNB három százalékos célját is el tudjuk érni.

Ha nem is ötössel fog kezdődni az árfolyam, mit várhatunk a forinttól?

Már szinte mindenki a nagyobb forintgyengülést várja, 430-as árfolyamról beszélgetnek, vagy annál magasabbról. A mindenki alatt még a taxisofőröket is értem, bárkivel beszélgetünk, nagyon pesszimista a forinttal kapcsolatban. Én egyáltalán nem vagyok az.

A tőzsdei mondás alapján lehet, hogy itt az ideje erősödő forintra játszani, ha már a sarki boltos is gyengülést vár?

Igen, pontosan, én is azt szoktam mondani, hogy amikor már mindenki pesszimista, akkor könnyen elképzelhető, hogy valami pozitív folyamat indul be. Ha megnézzük, hogy az elmúlt 15 vagy még több évben mikor volt érdemes forintban és mikor devizában befektetni, alig találunk olyan periódust, amikor hosszabb távon a deviza befektetés jobban megérte. A forint kamatelőnye ugyanis mindig meghaladta a devizaárfolyam leértékelődését.

Ma sokkal inkább a geopolitikai környezet mozgatta a piacokat az elmúlt néhány hónapban, mint a gazdasági fundamentumok. Ebben pozitív fordulatot remélek, ezért azt gondolom, hogy a forinton jövőre csökkenhet a nyomás.

Egyáltalán kell, hogy a befektetőket érdekelje a magyar gazdaság helyzete, vagy elég, ha ránéznek az eurókamatra, forintkamatra, aztán döntenek?

Nem feltétlenül, nem gondolom, hogy egy átlagos hazai befektető az aktuális havi fogyasztóiárindex-változás alapján fogja meghozni a befektetési döntéseit. De mi erősen hiszünk a befektetési tanácsadás erejében. A mi szakembereink kellően felkészültek, tisztában vannak a gazdasági folyamatokkal, egy lépéssel tágabb kontextusban tudják nézni azokat. Figyelembe veszik a geopolitikai tényezőket és az egyéni vállalati teljesítményeket, várakozásokat is.

Elemző kollégáim azt szokták mondani, hogy a kötvénypiac matematika, a részvénypiac pedig pszichológia. Azt várom, hogy kollégáim a lehető legjobban felkészültek legyenek, és a lehető legjobb befektetési tanácsot tudják ez alapján adni az ügyfeleknek.

Sokan attól tartanak, hogy amikor tavasszal lejárnak, illetve kamatot fizetnek az állampapírok, akkor sokan elégedetlenek lesznek a Prémium államkötvény valahol négy és fél százalék körül várható kamatával, így nem fogják visszaforgatni pénzüket állampapírba. Fennáll ez a veszély, vagy ezt az állam is tudja, és lép valamit?

Egészen biztos vagyok benne, hogy a kincstár is készül erre a nagy lejáratra, hiszen mintegy 1300 milliárd forintról beszélünk. Azt gondolom, még érnek majd minket kellemes meglepetések.

A befektetések palettája egyébként nagyon széles, egyre szélesebb, csak nálunk több mint 70 ezer termék érhető el, ebből aztán nehéz választani. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a lakossági állampapírok állománya folyamatosan növekszik.

Brezina Szabolcs: még érhetnek minket kellemes meglepetések állampapír-ügyben Biztos vagyok benne, hogy ebből az 1300 milliárdból azért lesz némi átrendeződés. A kincstár oldaláról is azt látjuk azonban, hogy nem feltétlenül bánják, ha valamelyest csökken a lakossági részesedésük. Nyilván nagyon egészséges egyébként, ha van egy lakossági finanszírozási lába is a költségvetésnek, de nekik mégiscsak a nemzetközi és az intézményi befektetőkre kell koncentrálniuk. Most személy szerint arra számítok, hogy valamelyest csökkenni fog az állampapír-újrabefektetések mértéke.

Ami nem marad állampapírban, az mibe mehet leginkább?

Szerintem főként a befektetési jegyek irányába látunk majd átrendeződést, ott is a vegyes alapok azok, amelyek mostanában nagyon jól mentek és reneszánszukat élik. De feltörekvőben vannak az abszolút hozamú alapok is. Azt se felejtsük el, hogy az új intézkedések a nyugdíjmegtakarítások szabályairól az ingatlanpiac felé is terelnek lejáró pénzeket.

A vegyes és az abszolút hozamú alapok is lehetnek nagyon különböző kockázati szintűek.

Erre mindig azt mondom, hogy az a portfólió, amely csak egy vagy két elemet tartalmaz, nem is igazi portfólió. Nagyon fontos, hogy ahogy az élet minden területén, a befektetéseknél is több lábon álljunk. Szakmai kifejezéssel élve minél diverzifikáltabb egy portfólió, annál nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, és annál nagyobb eséllyel várhatunk magasabb hozamot.

De az, hogy melyik befektetés az, amely a legjobban megfelel az elvárásunknak, alapvetően az egyes befektetőtől függ.

Hogyan adnak ebben tanácsot nekik?

Mindig meg szoktuk kérdezni, milyen futamidőre szeretne befektetni, mekkora összeget, és legfőképpen milyen kockázatvállalási hajlandósággal. Hajlandó-e az ügyfél a tőkét is kockáztatni, vagy a tőkének egy részét? Ragaszkodik-e a tőkegaranciához? Ilyen kérdések alapján szoktuk összeállítani a portfóliójavaslatunkat.

Egyébként az MBH Befektetési Bankban pont ezért hoztuk létre a befektetéselemzési központunkat. Itt portfólió-ajánlásokat készítünk, három kategóriában, a kockázatkerülőtől a kockázatvállalóig. Pont emiatt szeretjük a vegyes alapokat is, mert nagyon jól kiegyensúlyozott portfólió kialakítását teszik lehetővé. Hiszen vannak benne részvények is, kötvények is, nyilván benne van egy kicsit a pszichológia és a matek is. A kockázati szint már az egyéni ízlésen, kockázatvállalási képességen múlik.

Sok mutató alapján drágállja az elemzők egy része például az amerikai részvényeket.

Annak ellenére, hogy Donald Trump leendő elnök megválasztása után kaptak még egy nagyobb lendületet a részvénypiacok, továbbra is optimista vagyok és felülsúlyoznám ezeket a portfólióban. Az amerikai részvények historikusan mindig is drágák voltak, kivéve bizonyos válságidőszakokban. Nem számítanék arra, hogy nagyobb leértékelődésük következzen be.

Az viszont elmondható, hogy a mi közép-kelet-európai régiónk még mindig nagyon alulértékelt. Nyilván ennek számos oka van, mint ezen piacok kisebb likviditása is, de erre érdemes nagyobb súlyt fektetni a portfóliónkban.

A részvénypiac és a kötvénypiac is nagyon jól teljesített az utóbbi egy-két évben. Lehet, hogy sokan csalódottak lesznek, ha a következő pár évben nem tudnak hasonló eredményt felmutatni az alapok?

Az alapkezelők és portfóliómenedzserek kicsit nehéz helyzetben vannak, mert a két számjegyű hozamokhoz valóban könnyen hozzászoknak a befektetők. De figyelembe kell venni, hogy nem mindegy, tíz százalékos vagy annál magasabb inflációs környezetben érünk el két számjegyű hozamot, vagy például 2-3 százalék infláció mellett mondjuk kilencet. Az átlagos befektető fejében sokszor nem áll össze, hogy valójában az utóbbi a nagyobb teljesítmény.

Én azért továbbra is hiszek abban, hogy meglehetősen jó hozamokat fogunk látni. Különös tekintettel arra, hogy az amerikai választások eredménye érdemben pozitívan befolyásolta a piacokat. Nemcsak az USA-ban, hanem az egész világon. Hiszen a megválasztott elnök komoly gazdaságélénkítő lépéseket tervez a közeljövőben.

Az ingatlanok a magyarok kedvenc befektetése, és ha valaki nem akar lakást venni, vagy nem tud, akkor csak az ingatlanalapok maradnak neki. Most be lehet fektetni ezen a piacon kétnapos visszaváltású értékpapírokba, vagy elfogytak az MNB által kiszabott kvóták?

Nem érte el az összes kétnapos visszaváltású, úgynevezett T+2-es befektetési jegy az MNB által meghatározott mennyiséget. Ezek az ingatlanalapok úgy viselkednek, mint egy pénzpiaci eszköz.

Főleg, ha az alap maga is félig van pénzpiaci eszközökkel, állampapírokkal.

Igen, ezek az eszközök szükség esetén nyilván azonnal pénzzé tehetők. Ezzel van egy nagy likviditási előnye az ilyen alapoknak, amit hajlamosak vagyunk befektetőként egyébként alulértékelni.

Egy amerikai nagybank előrejelzése szerint 2026-ban csúnyán beomolhat az amerikai gazdaság Donald Trump vámpolitikája miatt.

Érdekes időszakot élünk a nemzetközi és a hazai pénz és tőkepiacokon, rég nem látott mértékben befolyásolja a piacok alakulását a geopolitikai helyzet, és kevésbé a fundamentumok mozgatják a piacokat. De én azért azt gondolom, hogy ezek az előrejelzések, amelyek egyébként az amerikai költségvetés összeomlását is sejtetik a gazdaságélénkítő lépések miatt, nagyon túlzóak.

Az biztos, hogy feszítettebb lesz az amerikai költségvetés, az inflációt ez meg tudja emelni. De Amerika mégiscsak a vállalatok piaca, és a közép- és nagyvállalatokra az adózási és a belső piacot erősítő lépéseknek pozitív hatása lehet.

Nem úgy Európában, amely szintén kaphat a nyakába a vámokból.

Európa ebből a szempontból bizony nehezebb helyzetben van. Már most eleve jelentős lassulás tapasztalható a német gazdaságban. Európában a versenyképességet javítani kell, ez sosem volt fontosabb, mint most. De bízom benne, hogy erre készülnek érdemi akciótervek. Nagyon felértékelődött a technológiai fejlődés fontossága az elmúlt évtizedben.

Hogy valami pozitívat is mondjunk, abban bízom, hogy a változó amerikai külpolitika az orosz-ukrán háború területén végre valamilyen megnyugvást hozhat. Hiszek abban, hogy létrejöhet egy tűzszünet, és az mindenképpen pozitív hatással lesz az európai piacokra, Magyarországra is. Ráadásul a jelenlegi magyar kormányzat és a leendő amerikai kormány sokkal jobb viszonyban lesznek, mint eddig. Így az amerikai befektetőknél is lehet pozitív szemléletváltás, akár a magyar államkötvénypiacon is jobban megjelenhetnek, vagy hazai tőzsdei kibocsátásokban, a vállalatikötvény-piacon.

Így lehet, hogy nem hatos lesz a BUX index P/E mutatója, hanem kilences, és akkor másfélszeresére megy fel a BUX index?

Akár az is lehet, igen.

A brókercégük viszonylag fiatal, milyen eredményeket ért el és mik a tervei?

Ez nagyon aktuális, hiszen pont egy éve indítottuk útjára az MBH Befektetési Bankot, és ilyenkor érdemes számot vetni. Az első számú indok, ami miatt úgy döntöttünk, hogy önálló leányvállalatban összpontosítjuk a befektetési szolgáltatási tevékenységünket, az volt, hogy hiszünk abban, hogy egy kisebb, specializált és jobban fókuszált szervezet sokkal gyorsabban és hatékonyabban tud válaszokat adni a piaci változásokra. Brezina Szabolcs: sokkal egészségesebb portfólióval rendelkeznek ma az ügyfeleink, mint bármikor korábban

Ha a számokat nézzük, akkor nagyon sikeres volt ez az elmúlt egy év. A ránk bízott ügyfélállományt sikerült közel harminc százalékkal növelni, a bevételeink ötven százalékkal nőttek egy év alatt, melynek főbb motorja a portfóliók átrendeződése volt. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a befektetési tanácsadásra, amit egyébként mindig is küldetésnek tekintettünk. Azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb portfólióval rendelkeznek ma az ügyfeleink, mint bármikor korábban.

Ami talán még fontosabb a számoknál, hogy sikerült minőségi előrelépéseket tenni. Például létrehoztuk a befektetéselemzési központunkat. Nagyon széles spektrumot fedünk le az elemzéseinkkel, a részvénypiacok nagy részét, a devizapiacokat, 320 befektetési alapot stb. De sohasem a magunk szórakoztatására csinálunk saját elemzéseket, hanem minden elemzésünk végén van egy konkrét ajánlás. Amit közzéteszünk, abban hiszünk és így elemzőink konkrét célt tudnak az ügyfeleknek mondani.

Úgy láttam, az elemzések a honlapjukon is elérhetők.

Nagyon jó, hogy tudunk hírleveleket küldeni, és a holnapra tudjuk terelni az ügyfeleket, de még egy nagy lépés hiányzik, ezen dolgozunk most és a jövő év folyamán mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Azt, hogy ezeket az elemzéseinket a mobilapplikációba is integráljuk. Az MBH Mobilbróker applikációval nagyon széles termékpalettát fedünk le folyamatosan, egyre több terméket rakunk bele, különböző portfólióelemzéseket tudunk rajta végezni. De azt szeretnénk, hogy amint kijön egy-egy befektetéselemzési ajánlásunk, az egy értesítésben jelenjen meg a telefonokon is.

A másik nagyobb fejlesztésünk az értékpapír-számlanyitás egyszerűsítése, gyorsítása és online megvalósítása.

Hogyan lehet egy olyan üzletágban, ami majdnem 24 órán keresztül működik Kelet-Ázsiától Nyugat-Amerikáig, kikapcsolni, pihenni?

Nagyon szerencsés vagyok, hogy van egy hobbim, versenymotorozok, bár ma már sokkal inkább amatőr és hobbi szinten. Ez egy olyan sport, ami teljes fókuszt igényel. Amikor ezt csinálom, akkor nem lehetek máshol fejben, muszáj egy időre kikapcsolnom. Amellett, hogy ez azért természetesen egy nagyon stresszes sport, hiszen itt néha 300 kilométer/óra fölötti sebességgel megyünk.

