Osztódással szaporodik az OTP második legnagyobb részvényese

Lapunk tavaly májusban pedig arról számolt be , hogy Rahimkulov Ruszlan Megdetovics Greennovatív Energetikai Fejlesztő Kft. nevű cége közel félmilliárd forintot vett ki az általa felerészben tulajdonolt siófoki Residence Hotelt működtető vállalkozásból (a másik tulajdonos a Peter’s Consulting Kft.), miután annak alaptőkéjét 1,19 milliárd forintról 331 millióra szállították le.

Utóbbi cég azért érdekes, mert hasonló névvel jött létre 2019. december 31-én a Kafijatból most kiváló MGTR Alliance Kft., 100 millió forintos törzstőkével. E cég ügyvezetője Rahimkulov Timur lesz, míg testvére Ruszlan Megdetovics marad a Kafijat menedzsere. Cikkünk írásakor az MGTR Alliance Kft. neve még nem szerepelt a hivatalos nyilvántartásokban, ami arra utal, hogy a cégbíróság még nem jegyezte be. Mindenesetre az augusztus 31-ére ütemezett szétválást követően a két Rahimkulov-fiú által irányított két cég nem egyformán részesedik a Kafijat 2019 végén 96,5 milliárd forintos vagyonából: annak 86,4 százaléka marad a Kafijatnál, s 13,6 százaléka kerül át az MGTR Alliance-hoz.

Két fia viszont Magyarországon maradt – sőt, egy idő múlva állampolgárságot is kaptak –, a Kafijat részesedésén pedig szó szerint testvériesen megosztoztak. Ám édesapjuk itteni kötődése sem szűnt meg teljesen, ő a Kafijattal közösen 2014-ben alapította meg az MGTR-Investments Vagyonkezelő Kft.-t, 12,5 ezer amerikai dollárral. Igaz, még a 2014-es év végén Megdet Rahimkulov kiszállt az MGTR-Investmentsből, 2018-ban azonban fél év erejéig, januártól júliusig ismét részesedést szerzett. Ez egybeesett azzal, hogy az MGTR-Investments jegyzett tőkéje 2018 februárjában 63 ezer dollárra emelkedett – amiből arra lehet következtetni, hogy a valamivel több mint 50 ezer dollárt az édesapa tette a cégbe, ám ez csak feltételezés, bizonyosság nem derül ki a hivatalos dokumentumokból.

