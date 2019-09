Padlón a kamatok: most érdemes csak igazán kiváltani a hiteleket?

Régen látott mélységben a hitelkamatok, a Bank360 szerint most érdemes megfontolni, hogy lecseréljük meglévő kölcsönünket egy olcsóbbra.

Még mindig fájóan kevesen vannak azok a pénzügyileg tudatos hitelfelvevők, akik időről időre megvizsgálják a hitelkiváltás lehetőségét. Pedig a Bank360 Mfor számára készített vizsgálatából kiderül: akár több ezer forintot is spórolhatunk a havi törlesztőn és egy csapásra szabadulhatunk meg több fejfájást okozó tartozástól is.

A kamatokat meghatározó irányadó mutatók ugyanis tovább csökkentek. Ez azt jelenti, hogy aki most vesz fel hitelt, sokkal olcsóbban teheti, mint például egy-két évvel vagy akár egy-két hónappal korábban. A 10 éves lakáshitelek kamatozását meghatározó mutatók közül a 10 éves BIRS például a cikk írásának pillanatában 1,21 százalék, egy évvel korábban pedig 2,80 százalék volt, míg a 10 éves állampapírhozam 3,36 százalékról esett 1,97 százalékig.

Persze a kamatcsökkenés kifejezetten kedvező azoknak, akik változó kamatozású hiteleket fizetnek, a kérdés csak az, meddig lehetnek biztonságban és mikor indul be újra a kamatemelkedés? Bár a szakértők többsége szerint 2020-ig nem várható, hogy a Magyar Nemzeti Bank érdemi szigorításba kezdjen, azok, akik óvatosak, most is kedvező kamatszinteken fixálhatják változó kamatozású hiteleiket.

Ráadásul a jegybank is érzékeli, hogy az “áldott állapot” már nem marad fent sokáig a fejlett világban: az elmúlt hetekben kezdődött meg a jegybank és a kereskedelmi bankok közös akciója, amely során a legveszélyesebb változó kamatozású jelzáloghiteleseket keresik meg a pénzintézetek egy fixálási lehetőséggel. Az első levelek már az ügyfeleknél vannak, a Bank360 ugyanakkor több forrásból is úgy értesült, hogy elenyésző azon ügyfelek száma, akik kihasználják az egyszerű szerződésmódosítással járó fixálást.

A szakportál szerint a döntés érthető: egyrészt nem látszik, hogy érdemben nőnének az irányadó mutatók, másrészt pedig a fixesítés egyben magasabb törlesztőrészletet is jelent, és ez utóbbi talán fontosabb szempont az ajánlatot elutasító ügyfelek szemében, mint az, hogy egyelőre nem várható kamatemelkedés. Ráadásul a bankok innentől évente fel fogják ajánlani az egyszerűsített rögzítés lehetőségét, így a lehetőség megmarad később is, ha szigorodnának a monetáris feltételek.

Hitelkártya, személyi kölcsön - érdemes átnézni az ajánlatokat

Nagyon érdemes viszont megfontolni a régi hitelek kiváltását, ha évek óta személyi kölcsönt, áruhitelt vagy hitelkártya-tartozást nyögünk. A jelenleg elérhető személyi kölcsön ajánlatok ugyanis szintén nagyot változtak a Bank360 vizsgálata szerint.

A ma már végig fix kamatozással elérhető legkedvezőbb személyi hitelek teljes hiteldíjmutatója augusztusban is 8 százalék alatt van a Bank360 piaci körképe szerint. Összehasonlításképpen: a jegybanki adatok szerint tavaly ilyenkor az átlag THM 14 százalék felett volt, míg például 2015-ben 20,54 százalék volt, azaz néhány éven belül kevesebb, mint felére csökkentek a személyi kölcsönnel járó költségek. Ez azt jelenti, hogy míg egy 1 500 000 forintos kölcsön a top ajánlatok közül kevesebb mint 30 000 forintos törlesztőrészlettel fizethető vissza 60 hónap alatt, addig korábban ugyanekkora futamidő mellett ugyanez a hitelösszeg kicsit kevesebb, mint 40 000 forintba, azaz nagyjából 10 000 forinttal többe került havonta.

A Bank360 felhívja a figyelmet: ilyen drága személyi hitelek természetesen ma is találhatók a piacon, így aki hasonló kondíciókkal vett fel kölcsönt, bátran vizsgálja meg a Bank360 személyi kölcsön kalkulátorával, hogy talál-e a lehetőségeihez mérten jobb ajánlatot.

De nem csak nekik érdemes körülnézni: ami az utóbbi időben sem változott, az a hitelkártyák és az áruhitelek nagyon magas költségszintje. Bőséges a kínálat a 30-40 százalékos THM-mel ellátott plasztikkártyákból és más fogyasztási hitelekből, így ha ezekből származó tartozást fizetünk, megéri elgondolkozni egy, a tartozások összegét lefedő adósságrendező személyi kölcsön felvételén, amelyből végtörleszthetjük a fennálló tartozásainkat, hogy végül már csak az olcsó hitelt kelljen törleszteni.