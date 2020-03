Rekord után kivárás a Wall Streeten

Sok évtizedes rekordot döntöttek az amerikai tőzsdeindexek kedden. A Dow Jones például 1933 óta nem tudott százalékos (11%) mértékben akkorát ugrani, mint az előző kereskedési napon. Ez pontértékben egyébként minden idők legnagyobb emelkedése volt. A szakértők mindenesetre emlékeztetnek arra, hogy az ilyen hektikus mozgások az eső, vagy medvepiacok jellemzői, az emelkedő trendek során soha nem szoktak ennyire heves emelkedések lenni.

Hogy a veszély továbbra sem múlt el, azt mutatja a mai kereskedés. Hiába jeleztek a délelőtt során komoly erősödést a határidős mutatók, a nyitásra elfogyott a lendület. A Dow ugyan néhány pontos pluszban nyitott, az S&P 500-as viszont veszteséggel kezdte a napot.



A befektetők bizonytalanságát növeli az, hogy a szakértők többsége nagyon erős recessziót valószínűsít. Mivel ennek számos jele van a leálló vállalatoktól a tömeges elbocsátásokig, így ezt mindenki elhiszi. Abban viszont sokan kétkednek, hogy a Fed és az amerikai kormány határozott lépéseinek köszönhetően sikerül-e megvalósítani, hogy az esés gyorsaságához hasonló legyen a visszapattanás és a GDP görbéken egy gyorsan letudott V alakú mozgást lássunk.



A bizonytalanságot részben az okozza, hogy egyrészt az Egyesült Államokban most szabadult el a járvány, és ugrott meg az esetszám, másrészt viszont nehéz előrejelezni, hogy mikor is jutunk valójában túl a koronavírus okozta problémákon. Így a tőzsdék kapcsán sok szakértő továbbra is azt állítja, hogy csak a hektikus mozgás az, ami jó eséllyel prognosztizálható, de hogy ez milyen irányú lesz, az továbbra sem látható.