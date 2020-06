Szomorú mérföldkő: Tízmillió fertőzött, félmillió halott

Fontos mérföldkőhöz érkezett a koronavírus-járvány globálisan. Nemcsak azért, mert a fertőzések száma kerek számot ért el, tízmillió főt, és a és halálozások félmillióhoz közelítenek. Inkább azért, mert most már egészen biztosan sokkal súlyosabb a helyzet, mint az éves influenzajárvány szokott lenni.

Latin-Amerikában az esetek száma elérte a héten a százezret, egyes becslések szerint októberre ez 380 ezerre fog emelkedni. (Hasonlóak a számok az USA-ban is.) Az Amerikai Egyesült Államokban ismét gyorsabban nő az esetek száma számos tagállamban, mint például Texas, Kalifornia, Florida. Olyan országokban, ahol már leküzdöttnek hitték a járványt, mint Kína, Új-Zéland vagy Ausztrália, szintén újabb eseteket találtak.

A járvány azért is lépett új fázisba, mert India és Brazília már egyenként is naponta több mint tízezer esetet jelent, és az erőforrások hiányával küzd. (Sok országban emberek halnak meg azért, mert nincs elég lélegeztetőgép.) Ez a két ország az elmúlt egy hétben az előforduló esetek mintegy egyharmadáért volt felelős. (Sőt, Brazília június 19 én 54 700 esetet jelentett.)

Több országban újra emelkedik a fertőzések száma, és a hatóságok részben visszavonják a korábban elhatározott lazító, könnyítő intézkedéseket. Például az USA több tagállama. Sokan attól tartanak, hogy emiatt a korlátozások az év hátralevő részében, sőt esetleg 2021 egy részében is érvényben kell maradjanak. (Emiatt estek pénteken is a tőzsdeindexek, lásd pénteki cikkünket .)

A koronavírus-fertőzések száma globálisan elérte a tízmilliót a legújabb adatok szerint, a halálozások száma pedig kevés híján a félmilliót. A WHO (World Health Organization) nevű egészségügyi világszervezet szerint ez az adat már a duplája annak, mint amilyen számokat évente az influenzajárvány miatt feljegyeznek. E mérföldkő elérése ráadásul úgy következett be, hogy számos, a vírus által keményen érintett ország már lazítja a kijárási korlátozásokat, mozgási szabályokat – írta a Reuters hírügynökség .

