Tíz év után újra visszatérhet a kötvényalapok aranykora

Nagyon megugrottak a hozamok. Lehetséges, hogy tíz év óta nem volt ilyen kedvező alkalom kötvények vásárlására és kötvényalapok befektetési jegyeinek vételére, mint most?

Az utóbbi öt-hat évben a nagyvilágban nulla közeli kötvényhozamok voltak, és Magyarországon is hasonló volt a helyzet a rövid futamidőknél. A magyar hosszú futamidejű állampapírok hozama évi két százalék körül is járt. A kötvénypiac ebben az időszakban teljesen elvesztette a fundamentális alapjait, sőt piaci jellegét is. A befektetők egyre csak az újabb és újabb jegybanki intézkedéseket figyelték.

Mára megváltozott a helyzet, a jegybankok szigorítanak, az emelkedő infláció miatt a hozamok sokkal magasabb szinten tartózkodnak, és jelentős kockázatoknak vannak kitéve az európai gazdaságok (Covid, háború). Reméljük, sikerül az orosz-ukrán háborút mihamarabb befejezni, és az inflációnak is előbb-utóbb fordulnia kell. Ha elindul egy hozamcsökkenés, akkor a mostani hét és fél százalék körüli öt, tíz, tizenöt éves hozamok egy éven belül olyan magas eredményt biztosíthatnak a hazai kötvényalapok számára, amit korábban csak a részvényalapok tudtak elérni.

Éves szintű teljesítményük ilyen esetben felmehet kétszámjegyű szintre is, hiszen, ha esnek a hozamok, akkor a kötvényárfolyamok emelkednek. A kötvényalapoknál általában magas a duration (a súlyozott átlagos futamidő), ami érzékennyé teszi ezeket a hozamváltozásokra, ezért természetesen emelkedő hozamoknál negatív teljesítmény is elképzelhető.

A befektetőknek azonban van egy olyan rossz szokásuk, hogy múltbeli teljesítmény alapján vásárolnak meg valamit, amikor már drága.

Igen, így van. Ezért fontos az ügyfeleket tájékoztatni a kötvénypiac javulásáról, változásairól. Úgy gondolom, hogy most a kötvényalapok várható középtávú hozama bőven meghaladhatja például a MÁP Pluszét. Messze jobbak a kilátásaik most, mint az utóbbi tíz évben bármikor.

Az Erste alapkezelő díjnyertes alapjai 2022-ben

Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Legjobb Rövid Kötvény Alap: I. Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Alap

Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Legjobb Hosszú Kötvény Alap: I. Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Legjobb Szabad Kötvény Alap: I. Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap

Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap: I. Erste Megtakarítási Alapok Alapja

Utoljára 2012-ben voltak hasonlóan magas szinten a kötvényhozamok Magyarországon, és akkor lehetett a kötvényalapokkal hasonló hozamokat elérni.

Igen, de az egy teljesen más környezet volt. Akkor az államcsőd is egy lehetséges opció volt, amivel gyakran foglalkoztak. Aztán megnyugodott a piac és csökkentek az inflációs számok is. Ezzel párhuzamosan csökkentek a kötvényhozamok és mentek fel a kötvények árfolyamai.

Közben Európa-szerte és Magyarországon is erőteljes kamatcsökkentési folyamat kezdődött. Ez még külön jó hatással volt a kötvények árfolyamára. Bár a háború sok mindent negatívan befolyásol, de ha bekövetkezik egy határozott pozitív változás, akkor mind az inflációban, mind a kötvényhozamokban komoly esést válthat ki. Ez pedig előrevetíti a kötvényalapok jövőbeli kitűnő teljesítményét.

Nem lehet, hogy akkor is jöhet pozitív változás a piacokon, ha nem ér véget a háború? Az infláció a bázishatás miatt is csökkenhet, és rengeteg negatív hír jött már, ami beépülhetett az árfolyamokba. Innét már csak jobb lehet?

Igen, én is ezt gondolom, de még nem következett be igazán pozitív változás. Az újabb és újabb szankciók az európai gazdaságokat negatívan érintik, és ez a kötvényhozamokon is meglátszik. Kellene egy pozitív fordulat az inflációban és a háborúban is.

Ezzel szemben mi lehet a legpesszimistább szcenárió? Mi lesz, ha az infláció inkább tovább növekszik, bőven két számjegyű lesz Magyarországon? A jegybank még sokáig és erőteljesen tovább emeli a kamatot? Az oroszok előrenyomulnak, Kínát elönti a Covid, a Fed még vehemensebben emeli a kamatot…

Egyelőre én is úgy látom, hogy még rengetegféle kockázat van. A szomszédban háború. A Fed még biztosan jó darabig tovább fog emelni, év végén két és fél-három százalékos lehet az irányadó dollárkamat. A magyar jegybank legalább szeptemberig folytathatja a kamatemeléseket, és valószínűleg a rezsicsökkentéshez is hozzá kell nyúlni valamilyen módon. A költségvetés is módosításra szorul. Az Európai Központi Banknak döntenie kell, hogy mikor kezdje el és milyen mértékben a kamatemelést. Ebben az évben tehát nagyon sok változás lesz, de a jelenlegi főbb trendek az év végéig valószínűleg nem fognak megtörni.

Az elemzők alapvetően azt várják, hogy 2023-ban lesz végre érdemi csökkenés az inflációban. Akkor a jelenlegi magas kötvényhozamok nagyon vonzóvá válnak. Addig azonban lehetséges, hogy az MNB például évi 8,5 százalékra is felemeli az irányadó kamatot. Rövid távon sok minden elképzelhető, de a kötvényhozamok középtávon már vonzóak és sok kockázat beépült az árakba.

Lehet, hogy érdemes későbbre is pénzt tartalékolni, amikor még magasabbak lesznek a hozamok?

Elképzelhető. De az említett fix kamatozású 10-15 éves állampapírok lejáratig hozzák a mostani magas, hét és fél százalékos hozamot, ami eléggé vonzónak látszik jelenleg.

Az valószínűtlen, hogy az infláció is öt-tíz évig nagyon magas szinten ragadjon?

Azt gondolom, hogy ez nem túl valószínű, mert a kormányoknak meg kell szorítaniuk, rendbe kell tenni a költségvetéseket. El fog tűnni a világból a költségvetési lazítás, ami a Covid miatt jellemző volt. Nem lesz annyi likviditás a piacon, mint eddig. A jegybankok nemcsak kamatot emelnek, hanem az értékpapírok vásárlását is befejezik. A magas kamatok miatt a hitelpiac is visszaeshet.

Ezek miatt várhatóan lassulni fog a gazdaság, és így nem hiszem, hogy az infláció ilyen ütemben fog tovább emelkedni, mint eddig. De jövőre a bázishatások miatt is csökkennie kellene.

Nincs itt egy nagy háttér-összeesküvés? Régebben a gazdaságpolitikusok pozitív reálkamat fenntartására törekedtek, most ennek semmi jele. Az amerikai jegybank nyolc százalék fölötti infláció mellett épp egy százalékra emelte a kamatot. Még ha emelnek is, még mindig mélyen az infláció alatt fog maradni a kamatszint. Nem lehet, hogy szándékosan el akarják inflálni a megtakarításokat?

Eddig olyan mértékű pénzszórás volt a világban, és olyan hosszú ideig tartott az őrületesen alacsony kamatszint, hogy már a kamatemelés szele is jár némi hatással. Annyira túl volt fújva minden piac, például a részvénypiac, az ingatlanpiac vagy a kriptodevizák, hogy a kamatemelés következtében mind a részvények, mint a többi kockázatos eszköz esése belefér.

Ha pedig ezek elkezdenek esni, akkor az emberek megtakarításai is csökkennek, és olyan eszközökbe fognak inkább menekülni, mint például a kötvények. Eddig szinte bármit vett az ember, nyeresége lett. Eső árfolyamok mellett azonban az emberek úgy érzik, hogy kevesebb pénzük van, és nem költenek annyit.

Ez működhet az angolszász országokban, ahol a lakosságnak hagyományosan nagy részvényvagyona van, de nem látszik működni Európában, ahol a lakosságnak csak néhány százaléka tart a részvényeket.

Itt mindenki, aki megtehette, támogatást, olcsó jelzáloghitelt kapott, ingatlanokat vett, de az állampapír-hozamok emelkedésével és az inflációval a bérbeadásnak már nem lesz annyira vonzó a hozama, mint eddig volt. Már nem biztos, hogy versenyképes a tíz éves fix állampapír 7,5 százalékos forinthozamával. Az ingatlanok ára is csökkenhet.

Persze nagy kérdés, hogy az ingatlanárak merre fognak változni, hogy a kormány csökkent-e a támogatásokon a következő években, amelyek eddig az ingatlan-áremelkedést segítették Magyarországon.

Úgy tűnik, az állampapír-vásárlás nálunk már egyáltalán nem népszerű, sőt inkább kifelé áramlik ebből az eszközből a pénz. Az emberek megijedtek a háborútól és a 400 forintos eurótól, sokan inkább aranyba vagy devizába próbálnak menekülni.

Ha csökkent is, azért még mindig brutális mennyiségű lakossági pénz van a lakossági állampapírokban. Az embereknek valahová kell tenniük a pénzüket, valószínűleg ezután is főleg ingatlanba, részvénybe és kötvénybe teszik majd.

Ami a devizákat illeti, várható azokon nyereség? Avagy merre tovább, forint?

Úgy gondolom, hogy a mostani 380 forint feletti euróár a jelenlegi kamatszint mellett év végéig lejjebb kell, hogy menjen. A jegybank várhatóan hét és fél-nyolc százalékig mindenképpen fogja emelni a forintkamatot, ennek pedig lesz forinttámogató hatása. Ezért a kötvényhozamoknak csökkennie, a forintnak erősödnie kell év végéig.

Vannak olyan magyar magánbefektetők, akik a kötvénypiacon próbálnak spekulálni, kihasználni a kötvénypiaci hullámokat?

Az elmúlt tíz évben nagyon sok magyar kisbefektető a lakossági állampapírokba menekült, miközben a kötvényalapok állománya nagyon lecsökkent. Például az Erste Kamatoptimum Alap fénykorában 140 milliárd forintos nagyságú volt, jelenleg csak 7-8 milliárdos. Aki ki akart menni ezekből az alapokból, az már megtette. Szerintem azonban ilyenkor érdemes visszavásárolni ezeket a befektetési jegyeket, illetve a kötvényalapokba beszállni, amikor a várható hozamuk magas.

Állampapírokon kívül még milyen kötvényeket szoktak vásárolni?

Most több alapunk portfóliójában is van eurós román államkötvény, ennek a hozama 5,5 százalék körül mozog. De ha ezt még ráadásul forintra is visszafedezzük, az 12-13 százalékos hozamot jelenthet éves szinten. Ezek a forintra visszafedezett pozíciók más eurós kötvényeknél is hasonlóan növelik a hozamokat. Ez az euró és a forint közötti nagy kamatkülönbözet következménye.

Mennyi a magyar tízéves eurós államkötvények hozama?

Körülbelül három és fél százalék, ez is emelkedett az utóbbi időben. Néhány hónappal ezelőtt még csak egy százalék körül volt. Akkor emelkedett sokat, amikor a jogállamisági eljárással kapcsolatban elhangzott, hogy Magyarország nem kapja meg az európai uniós támogatásokat, és ebben az esetben a devizakötvénypiacról finanszírozza magát.

Bár az EKB még nem kezdte el a kamatemelési sorozatot, az eurós kötvények árfolyamába és hozamába ez már részben előre beépült. A piac kockázatkerülővé vált, ennek is köszönhető a magyar hozamok emelkedése. Miközben a magyar kötvények hozama egyről három és fél százalékra ment, a román kettőről ugrott 5,5-re, a német piachoz képest jelentősen megnőttek a spreadek. Ezek szerintem már vonzó értékek.

Évi 12 százalékos hozamot nem is olyan régen még csak nagyon gyenge gazdálkodású cégek bóvli kötvényeivel lehetett elérni. Mi a helyzet most ezen a piacon?

Természetesen azokon a piacokon még magasabb hozamok alakultak ki. De mi ezekkel a kockázatosabb eszközökkel nem foglalkozunk. Az Erste Abszolút Hozamú Kötvény és az Erste Kamatoptimum alapok konzervatívabb befektetési politikát folytatnak. Elsősorban állampapírokat vagy állami garanciás kötvényeket vásárolnak, másodsorban a régióhoz kötődő nagyvállalatok kötvényeit. Például a Molnak, az OTP-nek is van eurós kötvénye. Ezeknek a hozama is jelentősen emelkedett, a korábbi nulla közeli szintekről vonzó magasságokba.

Mintegy 5-6 éves futamidő mellett euróban négy százalék feletti hozamuk van. De a forintra való fedezés itt is tíz százalék feletti hozamot eredményezhet, mivel az euró/forintra szóló fedezeti ügyletek kamattartalma most évi hét százalék körül mozog.

Hogyan lehetett kibírni a nulla kamatok korszakát?

Az elmúlt hat-hét évben a portfólió-menedzsereknek nagyon nehéz dolguk volt a kötvénypiacon, hiszen nulla közeli kamat mellett kellett hozniuk elfogadható hozamot. Ám az Abszolút Hozamú Kötvény alapunknak 2020-ban is 6,5 százalék volt a hozama, a Covid kitörésének évében. Ennek is volt köszönhető, hogy a Privátbankár.hu Klasszis díját megnyerte.

Tavaly pedig, amikor a magyar államkötvény-indexek, mint például a CMAX tíz százalék körüli veszteséget értek el, az abszolút hozamú kötvényalap legalább plusz nullában tudott zárni. Gyakran előfordult, hogy nem volt magyar államkötvényünk az alapban, mert hozamemelkedésre számítottunk. Ebből is látszik, hogy nagyon aktívan kezeljük ezeket az alapokat, és ez így lesz a jövőben is.

Az, hogy az alapkezelők forintért eurókötvényeket vesznek, vagyis végső soron eurót, nem gyengíti a forintot?

Nem, mert egyben határidőre el is adják, kettő pozíció van, ezek nagyjából kioltják egymást.

Az egyes közép-kelet-európai országok kamatszintjei közötti különbség befolyásolja a forint árfolyamát?

Romániában az irányadó kamat például 3,75 százalék, nálunk 6,45. Minden jegybanknak más és más a monetáris politikája, másképpen próbálja a megőrizni a deviza stabilitását. A román lej árfolyamát a központi bank rendszeresen stabilizálja, irányítja, interveniál. Romániában sokkal nagyobb a devizatartalék és a devizakötvény-állomány is, így sokkal jobban meg tudják védeni a lejt, mint mondjuk a magyar jegybank a forintot.

Ők ezt az utat választották, de 2010 előtt nálunk is sokkal magasabb volt a devizakötvény-arány. Ott egyébként az infláció is magasabb, jóval évi tíz százalék felett van jelenleg.

Akkor nem azért gyenge a forint, mert lemaradtunk a kamatemelési versenyben?

Nem, sőt, a többiek előtt kezdtük a kamatemelési ciklust. A jegybank pedig, amikor kellett, még nagyobb ütemre is váltott. A forintárfolyam sok kockázatot áraz, az európai uniós támogatások bizonytalanságát, a szankciós kockázatokat is, azt, hogy egy olajembargó esetén nálunk komoly gondok lehetnének a gazdaságban stb.

Jelenleg minden hírre érzékeny a kötvénypiac, a forintpiac is. A kötvények elkezdték beárazni a kockázatokat. Korábban, amíg a jegybankok folyamatosan vásárolták az államkötvényeket, addig ezek a kockázatok nemigen jelentek meg az árfolyamokban és a hozamokban.

Egyébként a magyar részvénypiac is hasonlóképpen érzékeny a hírekre. De a részvények, ingatlanok a következő években várhatóan vissza fognak szorulni, és nagyobb szerep jut majd a kötvényeknek. A magasabb hozamok miatt várhatóan a kötvényeket fogják keresni az emberek.

