Tőkeátcsoportosítás Mészáros Lőrincék bankcsoportjában

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. beszállását követően az MKB közvetlenül az MKB Consulting Kft. törzstőkéjének és szavazati jogának a 49 százalékát birtokolja, közvetett befolyásának mértéke pedig 12,74 százalék.

Az MKB Consultingot 2015 szeptemberében hozta létre egy magánszemély, Székely Renáta Ágnes, 3 millió forintos törzstőkével, ám alig tíz nappal később máris kivásárolta őt az MKB Bank és Boros Áron, aki 1998-tól az OTP Bank-csoportban dolgozott. A 75 százalékban tulajdonos MKB és a 25 százalékos üzletrésszel rendelkező Boros a kft törzstőkéjét azon nyomban fel is emelték 12 millióra.

A cég első teljes üzleti évében, 2016-ban közel 351 millió forintos árbevétele 2017-re nagyot ugrott, 682 millióra. Amit 2018 tavaszi sajtóközleményében az MKB azzal magyarázott, hogy az MKB Consulting Kft. az MKB Pénzügyi Csoport tagjaként hamar a magyarországi pályázati és pénzügyi tanácsadási piac meghatározó szereplőjévé vált. Eszerint a kft. közel 350 partnert számláló kisvállalati portfoliójának tagjait 2017-ben átlagosan 40 millió forint, a közel 150 partnert számláló kiemelt vállalati portfóliójának tagjait pedig – döntően kutatás-fejlesztési és innovációs témájú nyertes pályázatok révén – átlagosan 280 millió forint támogatáshoz segítette hozzá.

Az árbevétel növekedése aztán tavaly megállt, sőt még enyhén csökkent is, forgalma 2018-ban 649 milliót ért el. Még nagyobbat zuhant az adózott profitja, az a 2017-es közel 93 millióval szemben mindössze 29 millióra rúgott. Az MKB Consulting üzletrészére 2015 novemberében az MKB jelzálogjogot jegyeztetett be, amely az Opten céginformációs rendszer adatai szerint ma is érvényben van. E jelzálogjog az MKB-folyószámlahitel-keret miatt létesült, amelyből 2018 végén még 233 millió forint volt fel nem használt.

Ugyancsak most tette közzé az MKB, hogy az MKB Consulting Kft-től megvásárolta a Danube Capital R&A Zrt. részvényeinek 25 százalékát, ezzel az MKB Consulting Kft. részesedése a Danube Capitalben 75 százalékra csökkent. Ezt a társaságot 2019 májusában alapította az MKB Consulting Kft., 5 millió forinttal, majd novemberben az alaptőkét 6 millióra emelte.