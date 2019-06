Tudta? Nemcsak a bankszámlája válhat elérhetetlenné 27-én

A pénzmosás elleni törvény miatt egy hét múlva lejár a határidő, ameddig “újra kell azonosítani” az ügyfeleket. A legtöbb hír a bankszámlákról szól, kevesebben tudják, hogy ez nemcsak azokra vonatkozik, hanem a biztosításokra is. Amennyiben az újraazonosítás elmarad, megtörténhet, hogy az ügyfél nem tudja használni a bankkártyáját, egyéb pénzügyi termékét - ideértve az életbiztosításokat is.

Alig több mint egy hét áll már csak rendelkezésre az ügyfelek számára, hogy pénzügyi szolgáltatóiknál, így a biztosítóiknál is elvégezzék adataik újra egyeztetését. Ezt a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) írja elő azok számára, akik 2017. június 26-a előtt kötöttek életbiztosítást – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).



Amennyiben az újraazonosítás elmarad akkor az a helyzet állhat elő, hogy az ügyfél nem tudja használni a bankkártyáját, egyéb pénzügyi termékét - ideértve az életbiztosításokat is. A jogszabály ugyanis előírja, hogy a magyarországi pénzügyi intézményeknek, így a biztosítóknak is legkésőbb idén június 26-ig teljes körű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről.



Az életbiztosítási szerződésekkel rendelkező biztosítótársaságoknak is el kell végezniük azon ügyfeleik teljes körű átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesítettek ügyfélkapcsolatot, és akik esetében nem rendelkeznek a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. Ennek hiányában 2019. június 27-től az adott társaságok a hiány pótlásáig nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait – praktikusan például nem tudnak pénzt kivonni megtakarítási életbiztosításaikból.

Az életbiztosítások foroghatnak veszélyben Az életbiztosítások foroghatnak veszélyben

A pénzügyi intézményeknek rendelkezniük kell a lakossági ügyfelek törvényben előírt személyes adataival, valamint a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányaik másolatával. Ezen felül ügyfeleik kiemelt közszereplői státuszát is meg kell állapítaniuk (vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis segítségével, vagy az ügyfél által tett nyilatkozat alapján).



A vállalati ügyfelek esetében a szolgáltatóknak új adatokat kell rögzíteniük, ezért szükséges a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozatok újbóli beszerzése. A hiányos adatokkal, dokumentumokkal rendelkező, érintett ügyfeleiket a szolgáltatók a szükséges teendőkről részletesen tájékoztatják.



Az ügyfelek a még hiányzó, szükséges okmánymásolatokat és nyilatkozatot nem csak a biztosító társaságuk személyes felkeresésével, de postán is beadhatják, sőt, a biztosítóval való kapcsolattartásra szolgáló e-mailcímükről is eljuttathatják társaságukhoz.



Ezeket a szolgáltató akkor fogadhatja el, ha a másolatok megfelelő minőségűek, az ügyféladatok jól láthatók, s ez alapján az ügyfél egyértelműen azonosítható a korábbi átvilágításon már átesett személlyel.

A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős részéről még nem állnak rendelkezésre a Pmt. új előírásainak megfelelő, a teljes körű ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok és dokumentumok. A MABISZ arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes mielőbb eleget tenni az adatpótlásra történő felhívásnak, különben fennáll a veszélye annak, hogy az érintett ügyfelek nem tudnak újabb ügyleteket kezdeményezni.A Pénzügyminisztérium korábban kétmillió számla regisztrációs kötelezettségéről beszélt, ennek – a dolog természeténél fogva – kisebb hányada tartozik a biztosítási szektorhoz. Aki nem jár el időben, az nem kap büntetést, retorziót, de az azonosításig nem tud majd újabb tranzakciót kezdeményezni.