Újabb erős fegyvert vetnek be az amerikai gazdaságban

Az amerikai jegybank újabb fontos eszközt vezet be, a jövőben ugyanis egyedi vállalati kötvényeket is fog vásárolni. A korábban már kibocsátott értékpapírokat veheti meg a jegybank.

Újabb módon segíti a jövőben az amerikai jegybank a vállalatokat, hétfő esti bejelentésük szerint ugyanis a másodlagos piacon forgó egyedi vállalati kötvényeket is fognak vásárolni. A programra szánt összeg 750 milliárd dollár. Korábban csak úgynevezett tőzsdén kereskedett alapok (ETF) vételére volt felhatalmazásuk. A most részletezett eszköz annyiban nem újdonság, hogy március végén már kilátásba helyezte ennek alkalmazását a Fed.

A szakértők szerint a most bejelentett lépés aktív válságkezelésnek tűnik, ami egyébként a piac értékítéletében is tükröződött. A hétfőn még jelentős mínusszal kezdő tőzsdeindexek a zárásra számottevő pluszban fejezték be a napot, sőt a határidős mutatók alapján az emelkedés kedden folytatódni fog.

Annak ellenére hozta meg egyébként a lépését a jegybank, hogy a hozamok alapján a vállalati kötvénypiac túljutott a válságos szinten, a legjobb minősítéssel rendelkező társaságok papírjai a járvány előtti szintre tértek vissza. Más kérdés, hogy a kockázatosabb társaságok helyzete továbbra is bizonytalan, ez egyébként visszaköszön abban is, hogy az elmúlt hónapokban erősen megugrott a csődök száma. A program keretében a Fed 5 éven belül lejáró kötvényeket vásárolhat majd, és a minősítést tekintve akár a befektetésre nem ajánlott, junk kategóriába soroltakból is vehet. Mint közleményükben hangsúlyozták, a Fed célja egy vállalati kötvény portfólió létrehozása, amely egy széles, diverzifikált amerikai vállalati kötvények piaci indexén alapul.