Újraindul az Mfor-podcast! Mi fán terem a kripto és miért jó?

Az Mfor.hu-Privátbankár.hu lapcsoport mostantól kéthetes gyakorisággal újra jelentkezik podcast adásokkal, melyeket Mfor-podcast néven találhat meg a különféle csatornákon, ezek elérhetőségét a cikk végén osztjuk meg Önökkel.

A május 10-i adásunkban a kriptodevizák világába kalauzoljuk el hallgatóinkat. Aki kérdez, Király Béla, az mfor.hu alapítója, gazdasági végzettségű szakember és Eidenpenz József, lapcsoportunk tőzsdei szakírója, aki rendkívüli módon beleásta magát a kriptók világába.

Adásunkban a piaci folyamatok és tendenciák, a kriptók jövője mellett hasznos technikai információkra is kitérünk. Sok befektetőnek ugyanis fogalma sincs, hogy kezdjen hozzá, hogyan vásárolja meg első kriptóérméit. Podcastünkben átfogó képet kaphat arról, milyen lehetőségek vannak akár a hagyományos befektetési termékek terén, akár a magán blokkláncokban.

Hogy hallgassa?

Egyrészt a podcastet az mfor.hu és a privatbankar.hu oldalán is elérhetővé tesszük.

Másrészt letölthetővé tesszük az mp3 fájlt is, így akár a telefonja lejátszóját is használhatja majd.

Az optimális podcast-élményhez a podkaszt.hu leírását idézzük.

A podkaszt lételeme hogy nem kell helyhez kötve hallgatni. Ezért legjobb élményt a eszközökön nyújtják, legyen az akár telefon, akár tablet. Ebből kifolyólag az ezen eszközökre írt programok is nyújtják a legtöbb szolgáltatást. Például: - Saját kereshető adatbázis

- Lassított / gyorsított lejátszási sebesség

- Könyvjelzők, fejezetek

- Adásnaplók megjelenítése Ezeket szinte az összes nagyobb lejátszó tudja, de attól függően hogy milyen eszközön szeretnéd hallgatni, ajánlanak is párat induláshoz >>

Ezekben a lejátszókban megtalál minket Mfor podcast néven! Május 10-étől kéthetente új adásainkkal is találkozhat ezeken a linkeken. Addig is:

