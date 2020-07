Vajon a következő hétre is jut majd egy üzemanyagár-emelés?

Az olajárban volt egy nagyobb hullám, de a dollár forintárfolyamához hasonlóan a hét eleji szinteket láthattuk a hét végén is - most talán megússzák újabb áremelés nélkül az autósok a holtankoljak.hu előrejelzése szerint.

Mindezeket figyelembe véve a hét elején a holtankoljak.hu nem számít arra, hogy árváltozást jelentenének be. A szerdai bejelentést pedig az határozhatja meg, hogy a jövő hét elején melyik irányba indul el a Brent ára.

A forint árfolyama a dollárral szemben nem változott, a hét eleji 312 forint közelében állt a dollár pénteken is.

Ez a hét csendesnek volt mondható az olajpiacon, a heti változás mértéke szinte nulla volt hétfő és vasárnap között. Pénteken ugyan volt egy közel 3%-os csökkenés a Brent hordónkénti árát tekintve, de vasárnapra az árszint visszament 43 dollár fölé. A csökkenés oka az, hogy az Egyesült Államokban a koronavírus további terjedése miatt újabb korlátozásokat vezethetnek be, ami jelentős hatással lehet az üzemanyagok keresletére - írja a portál .

