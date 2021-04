Vannak jó befektetések a régió részvénypiacain – Accorde Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

A Legjobb Közép-Kelet-Európai Részvény Alap 2021 díjat az Accorde Első Román Részvényalap B sorozata nyerte el – az alapot Gyurcsik Attila befektetési igazgató kezeli.

Gyurcsik Attila a 2020-as évről elmondta: a koronavírus-válság nagyon sok mindent felgyorsított – olyan trendeket, amelyek akár a piacokon, akár a való életünkben már korábban is látszottak, de a pandémia miatt váltottak magasabb sebességre. Az egyik ilyen, hogy a növekedési részvények, első sorban a technológiai részvények felülteljesítésében kijelölt egy csúcsot – azóta pedig az értékalapú növekedési logika, amit egyébként az egyetemeken is tanítanak, és nagyjából 13 éve nem működik, most újra elkezdett működni. Az elmúlt években sok volt a nehezen értelmezhető folyamat a tőkepiacokon - persze még ma is látunk olyan értékeltségeket, amelyeket nehéz megmagyarázni -, de az értékalapú megközelítés most újra kezd működni, aminek sokan örülhetnek.

2021 első negyedéve is a változó tőkepiaci szituáció jegyében telt, új életre keltek a value papírok – emellett a mi régiónk is újra feléledt. A lengyel, a román, a görög részvénypiacokon van mit keresni – az elmúlt 13 év alulteljesítése persze nem fog egy-két negyedév alatt eltűnni, de sok munkával meg lehet találni a befektetésre érdemes papírokat – mondta Gyurcsik Attila.

A rövid interjút itt nézheti meg: