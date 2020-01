Zsiday: a fertőzéstől való félelem is fertőző

Legyen bármekkora is a valós veszélye annak, hogy a koronavírusból világszintű, nagyon komoly járvány legyen, kétségtelenül ez mozgatja most a tőkepiacokat.

Az amerikai és német kötvények hozama 3-4 hónapos mélypontra esett, komolyan zuhannak a tőzsdék is. A félelem alapja nagyjából az, hogy a vírus, vagy akárcsak a vírus körüli pánik is totális satuféket tud nyomni nem csak a kínai, hanem a világgazdaságnak. Kínában már több tízmillió ember van gyakorlatilag karanténban, a gócpontban az utcák üresek, a tömegközlekedés leállt, se ki se be. Amennyibe a félelmek világszerte eluralkodnak, akkor ki fog fodrászhoz menni, ki megy a plázákba, ki megy moziba, bevásárolni, és még sorolhatnám?!

Kínán túl is vannak már betegek (Fotó: MTI/AP/Szaszahara Kodzsi) Kínán túl is vannak már betegek (Fotó: MTI/AP/Szaszahara Kodzsi)

Fontos megérteni, hogy nem csak önmagában a vírus (aminek veszélyességét szakértelem híján nem tudom megítélni), de már az attól való félelem is nagyon gyors recessziót tud generálni. Erre kiváló példa a kínai turizmus, ami napok alatt összeomlott: leállították az utazási irodák összes szervezett kül- és belföldi útját. Vajon mennyi ideg tartható ez fenn anélkül, hogy be ne csődölne pár utazási iroda? És ez csak egy kis szegmense a gazdaságnak. A fejlett világ gazdaságának 70-80%-a a szolgáltatószektor, amely drasztikus sebességgel tud leállni, ha megijednek az emberek és otthonmaradnak, bezárkóznak.

Ez az a félelem, ami a piacokat mozgatja, és a reakciók egyértelműek: a befektetők elképzelhetőnek tartják, hogy gyors recesszió legyen, ami természetesen valószínűleg további kamatvágásokat generálna, ezért is emelkednek a kötvényárfolyamok, és ezért esnek a tőzsdék, az olaj, a réz. És itt kapcsolódik a forint is a sztorihoz. Eddig inkább az tűnt valószínűnek, hogy a stabilizálódó világgazdaság és a növekvő hazai infláció miatt az MNB kénytelen lesz kamatot emelni, és stabilizálni a forintot, de ha bekövetkezik a legrosszabb, akkor nyilván a korábbiaknak megfelelően a globális problémákat ismét a forint árfolyamának elengedésével kezelné a jegybank.

A jó hír tehát az, hogy minden logikusan (még ha egy sajátos logika szerint is) történik a piacokon, a rossz hír viszont az, hogy nem csak a fertőzés tud fertőzni, de a fertőzéstől való félelem is fertőző!