A Continental és a Leia új 3D-s Lightfield kijelzője három dimenziót visz a gépjárművekbe

A technológiai vállalat jelenleg egy innovatív vezetőfülkei megoldáson, a Natural 3D Lightfield Instrument Cluster-en dolgozik a Szilícium-völgyből érkező Leia Inc.-el együttműködésben, ami eddig nem tapasztalt minőségben fog három dimenziót vinni a jövő gépjárműveibe. A Lightfield kijelző a médium új generációja, amely nem csak a 3D-s mélység kényelmes érzékelését teszi lehetővé, hanem a fénypontokat, szikrákat, és egyéb bonyolult fényeffekteket is megjelenít. A technológiával az információ biztonságosan és valós időben kerül a sofőr figyelmébe, aminek köszönhetően a sofőr és a jármű közti interakció kényelmesebbé és intuitívabbá válik. Arra is lehetőség nyílik, hogy a hátsó és első ülésen utazó utasok megosszák a 3D-s élményt a sofőrrel.

„A kényelem és a biztonság új dimenziója”

Az új Lightfield vezetőfülke egy evolúciós lépésnek számít a gépjárművekben történő ember és gép közti interakció során. Korunk egyik legnagyobb kihívása az autóiparban az ember és gép közti interakcióhoz alkalmas intelligens koncepciók kifejlesztése. Olyan megoldásokat kell létrehozni, amelyek növelik a vezetési élményt, és lehetővé teszik a sofőr számára, hogy egyszerűen és hatékonyan kommunikáljanak a járművel, anélkül, hogy mindez elterelné a figyelmüket az útról. Az új Lightfield kijelző nem csak elhozza a legmagasabb minőség harmadik dimenzióját a járműbe, hanem az innovatív technológia a kényelem és biztonság számára is új dimenziókat teremt. Emellett a Continental megoldása minden járműgyártó számára megadja a lehetőséget arra, hogy növelje a vásárlóik vezetési élményét, és, hogy megkülönböztessék magukat a versenytársaktól a személyre szabható kialakításaikkal. Az új rendszer sorozatgyártása a tervek szerint 2022-ig meg fog kezdődni.

Az automata vezetés felé vezető út során egyre több lehetőség lesz arra, hogy a sofőr olyan tevékenységeket folytathasson, mint például a videofonálás, internetezés, vagy sorozatok, filmek nézése. Az autó egyértelműen a mobiltelefon újabb kiterjesztése.

A kimondottan autón belüli vizuális kényelemhez tervezett, nagyképernyőn megjelenített tartalom sokkal kifinomultabb és élvezhetőbb lesz az okostelefonok használatához képest. Emellett a belső vagy külső kamerarendszerek segítségével videohívások is intézhetők, valamint a kiterjesztett valóság funkciói is elérhetővé válnak, amit a két vállalat mindenképpen ki szeretne használni.

A 3D-s Lightfield tartalmat a jármű minden utasa láthatja

A Continental által használt Leia Lightfield technológia természetes 3D kijelzéséhez nincs szükség a fejet követő kamerára, ami egy nem csak praktikus, hanem költséghatékony előny is. Továbbá az elöl és hátul ülő utasok is tisztán, ugyanazt a 3D-s képet látják a saját ülésükből – ez pedig korábban nem volt lehetséges. Emellett van egy újabb minőségbeli ugrás is az új rendszer és a korábbi 3D-s módszerek összehasonlítása során. A Lightfield kijelző által alkotott 3D-s kép összesen nyolc perspektívából mutatja be ugyanazt a tárgyat, ami így a nézőpont szerint képes változni.

A Lightfield kijelzője által alkotott kép az utasok adott pozíciójában és a nézőpont szögében történő változással együtt „vándorol” – így az információ kivételes és egyedi, természetes megjelenítésére nyílik lehetőség.

A Continental a Leia technológiáját most a gépjárművek során történő használathoz igazítja. Egészen mostanáig vagy parallaxis gátakkal vagy lentikuláris technikákkal lehetett csak elérni szemüveg nélküli 3D effektust. Ezekben az esetekben a háromdimenziós hatás egy speciális módszerrel érhető el, mely során a fényt elzárják, vagy megtörik. A parallaxis gát rendszereknél pedig mindössze egyetlen felhasználó veheti igénybe alkalmazást, és ahhoz is egy, a fejet követő rendszerre van szükség, ami a 3D látványt a néző pontos fejtartásához igazítja. Továbbá ez egy szűrőhöz hasonlóan negatív hatással is lehet az észlelt képminőségre és a fénykibocsátás hatásosságára a sofőr, navigátor és a hátul utazók számára tervezett több felhasználós üzemmódban. Az autóipar számára a legmagasabb minőség – főleg ha az információkijelzésről van szó – alapvető fontosságú. A Leia DLB™ (Diffractive Lightfield Backlighting) technológiáját használó új Continental 3D-s Lightfield alkalmazás a hagyományos 3D-s kijelzőknél egy szinttel magasabb megoldást kínál, és még akkor is kristálytiszta képernyővel szolgál, ha közvetlenül rásüt a nap.