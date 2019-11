A Continental megoldotta: a motorosok zsebében maradhat a mobil

Sok motoros a műszerfalhoz rögzíti okostelefonját, hogy használni tudja a navigációs szolgáltatásokat. Azonban eközben számos problémával is szembe kell nézniük: kedvezőtlen fényviszonyok esetén nehezen lehet elolvasni a képernyőt, gyakran kitakar egyes kijelzőket, általában nem vízálló – és ha az út során kilazul, akkor búcsút is mondhatnak neki. A 2019-es milánói EICMA kiállításon a Continental egy olyan kapcsolt szolgáltatási megoldást mutatott be, melynek segítségével a motorosok is használhatják az okostelefonokat, de úgy, hogy azokat nem kell kivenniük a zsebükből. Mindez úgy jöhet létre, hogy kapcsolat létesül a motokerékpár és a Continental felhőjében tárolt szolgáltatások között.