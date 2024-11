A magyarok felének az egészsége a tét: új készítménnyel jelentkezik a Pfizer

Bár ezek a készítmények még meglehetősen drágák, David Ricks, az Eli Lilly vezérigazgatója a Quartz magazin szerint azt mondta: az időközben piacra került olcsóbb, a márkás termékekhez képest módosított súlycsökkentők megjelenése nem gyakorol jelentős hatást az üzletükre. Nem örülnek a konkurenciának, de nem is ijedtek meg tőle.

A vállalat első gyógyszerjelöltje ugyan 8-13 százalékos súlycsökkentést ígért belátható időn belül, ám túl sok volt a mellékhatása. Ezért egy módosított változatra váltottak. Az ennek tesztelésével kapcsolatos eredményeket 2025 elejére várják. A Pfizernek vannak további korai szakaszban lévő gyógyszerkísérletei is, amelyek versenytársaikhoz hasonlóan a GLP-1 hatóanyagra épülnek.

A jelenleg használatos súlycsökkentő gyógyszereket rendszerint heti egyszer injekcióban kell beszúrni a páciensekbe, ami kényelmetlen. Ez a nagy hátrányuk a csillagászati árukon túl. Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója viszont arról számolt be, hogy cége – kihagyva az injekciós szintet – egyből szájon át bevehető gyógyszerre hajt. Várakozásaik szerint másodikként léphetnek ilyen súlycsökkentő készítménnyel a piacra.

Nagy a kereslet a fogyókúrás készítményekre, ezért a Pfizer is helyet kér az asztalnál Fotó: Depositphotos

A Pfizer mellett a Viking Therapeutics, a Roche és az Amgen is rárepült a súlycsökkentők gyártásának előkészületeire. Eközben a Novo Nordisk és az Eli Lilly a saját készítményeik következő generációs változatán dolgozik, hogy megőrizhessék vezető helyüket ebben a nagyon jó kis üzletben.

A kisebb gyógyszergyártó cégek után az ágazat igazi nagyágyúja, az amerikai Prizer is beszáll a súlycsökkentő készítmények értékesítésébe, egyből a pirulában bevehető gyógyszerek szintjére lépve.

