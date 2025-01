Elemző: a Covid-visszatekintés versenyét egyértelműen a Tisza Párt nyerte

„Az embereket valószínűleg kevésbé érinti meg az, hogy például Szijjártó Péter vagy Müller Cecília hogyan élte át ezeket az éveket, hiszen ők eleve távol vannak az emberektől. Ezzel szemben Kulja András a dolgok sűrűjében, orvosként élte át a járványt. Nem adatokból tájékozódott, nem egy számrendszerként tekintett az egészségügyben dolgozókra, hanem saját tapasztalatai voltak, amit a beszélgetésben hétköznapi állampolgárok élményeivel is kiegészítettek. Magyar Péterék videójának az egyetlen negatív vonása, hogy túl hosszúra sikerült”, mondta a műsorban az elemző azzal zárva, hogy a kormány részéről egyértelműen szerencsétlen választás volt a 49 ezer halálos áldozatot követelő Covid járvány felidézése.

És ezzel feltehetően azt is akarták sugallni, hogy az ellenzék, Magyar Péter és a Tisza párt viszont nem rendelkezik ilyen képességekkel, ezért velük nem lenne szerencsés belevágni egy bizonytalan jövőbe. „Talán ez lehetett a szándék”, mondta Galgóczi. Az atv.hu szerint ugyanakkor Magyar Péter félórával megelőzve a kormányzati videót élő adásban beszélte végig a járvány tanulságait Kulja Andrással, aki civilben orvos, emellett a Tisza párt politikusa. Galgóczi szerint ezt a versenyt egyértelműen a Tisza nyerte, hiszen az ő beszélgetésünk személyes élménybeszámolók sokaságára alapult. A Tisza párt élő közvetítését sokkal többen nézték valós időben, mint a kormány filmjét. Utóbbi 4 és félezren, Magyarék beszélgetését húszezren figyelték valós időben.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter beszólt Orbán Viktornak, nem is késett a válasz Más kérdés, hogy a kormányfő helyett az egészségügyi államtitkár reagált.

a kormány szándéka az az üzenet lehetett, hogy itt egy erős kormányzat működik erős kormányzati szereplőkkel, akik kompetensek, és olyan nehéz helyzeteken is úrrá tudnak lenni, mint egy Covid járvány.

A Fidesz február óta próbálja átvenni a kezdeményezést a médiában, a közbeszédben. Arra a kérdésre, hogy miért egy ilyen megosztó témával próbálkozik, egy olyan járvánnyal, melynek a kezelése tömegek szerint kudarc volt, és aminek a film alati kommentekben is sokan hangot adnak, az elemző azt mondta:

Emellett csak azok a szereplők szólaltak meg, akiket a járvány során is folyamatosan láthattunk. Ez pedig azért ellentmondásos, mert az lett volna az üzenet, hogy „mi mindannyian együtt” lettünk úrrá a járványon, tette hozzá az elemző. „Nem láttunk egészségügyi dolgozókat, nem láttunk magánszemélyeket, nem láttunk beszámolókat arról, ki hogyan élte meg a járványt. Csak megint egy felülről irányított kommunikációt láttunk”, mondta a Startban Galgóczi Eszter.

Az ATV Start című műsorában Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézetet elemzője azzal kezdte: „nagyon érdekes, hogy egy olyan témát hozott felszínre a Fidesz a Covid -19 járvánnyal, amit már-már kezdett elfelejteni a magyar társadalom, hiszen túl vagyunk rajta, nem szeretnénk ezzel ismét foglalkozni, és főleg nem szeretnénk, ha újra az életünk része lenne egy ilyen járvány. Ráadásul a filmben éppen azokat az elemeket hangsúlyozták, melyek annak idején is a legnagyobb társadalmi vitákat generálták.

A koronavírus járványról készült film nem váltotta be a reményeket, ráadásul Magyar Péterék „ellenvideóját” sokkal többen nézték, mondta az elemző az ATV-ben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!