Ennyi magyarnál mutatták ki a hMPV-vírus jelenlétét

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) légúti figyelőszolgálatának legfrissebb jelentése szerint eddig négy esetben igazolták a humán metapneumovírus (hMPV) jelenlétét Magyarországon. Az első pozitív eset a tavalyi év 48. hetében jelent meg az NNK adataiban, amikor a vizsgált minták 0,4 százalékában mutatták ki a kórokozót, erről a 444.hu írt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem új vírus, és semmi okunk azt feltételezni, hogy ugyanaz történik, mint a Covid idején. rről korábbi cikkünkben bővebben is olvashat:

Kapcsolódó cikk WHO: Ébredjetek emberek, a kínai vírus nem kínai és nem új! Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra hívja fel a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem új vírus, és semmi okunk azt feltételezni, hogy ugyanaz történik, mint a Covid idején.

Az év végi, 52. heti összesítés szerint a 2024-es év 40. és 52. hete között 3077 vizsgálati mintát elemeztek, amelyek közül négy mutatott hMPV-fertőzést. Az idei első heti jelentésben a vizsgálati időszak a 2024. év 40. hetétől 2025 első hetéig terjed, és 3104 minta feldolgozása után ugyancsak négy fertőzöttet azonosítottak.

A humán metapneumovírus légúti fertőzést okoz, hasonlóan a koronavírushoz, azonban jelentős különbség, hogy a hMPV már évtizedek óta ismert kórokozó, és általában enyhe, megfázásos tüneteket okoz. Súlyosabb esetekben hörghurut vagy tüdőgyulladás is előfordulhat, de a halálos kimenetel ritka a fejlett országokban. Az NNK adatai szerint a koronavírus továbbra is sokkal gyakoribb, hiszen a tavalyi 40. héttől kezdve összesen 453 esetben mutatták ki.