Hadházy Ákos újabb vérlázító felfedezést tett

Mostantól nem támogatja az állam az egyetlen olyan gyógyszert, amely fulladásos tünetek esetén 6 éven aluli gyermekeknek adható. Egy gyermek háziorvos értetlenkedő posztban számol be arról, hogy az eddigi pár száz forint helyett mostantól 4000 forintot kell fizetnie a család-és gyermekbarát ország polgárainak a Ventolin inhalációs aeroszolért.

