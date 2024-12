Így menthet életeket a mesterséges intelligencia

Két londoni kórház, az Imperial College és a Chelsea and Westminster (amelyek az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatához, az NHS-hez tartoznak) mesterséges intelligencia (AI) segítségével próbálják akár egy évtizeddel a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása előtt felismerni a betegség kockázatát, írta meg a BBC.

Az Aire-DM nevű AI-rendszer képes a páciensek EKG-vizsgálataiból azonosítani az apró, korai figyelmeztető jeleket. A klinikai vizsgálatokat 2025-ben kezdhetik el, hogy ellenőrizzék a rendszer jatékonyságát.

Az előzetes eredmények szerint az Aire-DM az esetek körülbelül 70 százalékában képes azonosítani a kockázatot. Dr. Fu Siong Ng, a kutatás vezetője elmondta: az AI teljesítménye tovább javítható, ha az EKG-adatok mellett figyelembe veszik a páciensek életkorát, nemét, vérnyomását vagy súlyát.

„Az AI már az EKG-adatokkal is elég jól működik, de az extra információk hozzáadásával még pontosabbá válik” – mondta Dr. Ng a BBC-nek.

Az EKG a szív elektromos aktivitását rögzíti, beleértve annak ritmusát és ütemét. Az Aire-DM által észlelt eltérések azonban olyan aprók és összetettek, hogy még a legképzettebb orvosok sem tudják szabad szemmel felismerni őket.

Nem helyettesíti, hanem segíti az orvost

A kísérlet során akár ezer páciens EKG-vizsgálatát is elvégzik mindkét kórházban, hogy kiderüljön, mennyire segíti a rendszer a betegség felismerését és előrejelzését. Bár a módszert még nem vezetik be rutinszerűen, a kutatók remélik, hogy az NHS öt éven belül szélesebb körben is alkalmazni fogja.

A kutatást finanszírozó Brit Szívalapítvány (British Heart Foundation) szerint a cukorbetegség kockázatának korai felismerése életeket menthet. Az ellenőrizetlen 2-es típusú cukorbetegség szívrohamhoz és stroke-hoz vezethet, de egészséges testsúly megőrzésével, kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres testmozgással a szövődmények megelőzhetők.

Bryan Williams professzor, az alapítvány tudományos és orvosi vezetője úgy fogalmazott:

„Ez az izgalmas kutatás azt mutatja meg, hogyan képes az AI az EKG-k elemzésével olyan dolgokat észlelni, amelyeket a rutinszerűen gyűjtött egészségügyi adatokból általában nem lehet. Ez az újfajta betekintés óriási előrelépést jelenthet a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának előrejelzésében, évekkel a betegség kialakulása előtt.”



A 2-es típusú cukorbetegség olyan állapot, amelyben a vércukorszint túl magasra emelkedik. Ez akkor fordul elő, ha a szervezet nem termel elegendő inzulint, vagy nem képes megfelelően felhasználni azt. A betegség kialakulásának egyik fő kockázati tényezője a túlsúly, mivel a zsír felhalmozódhat a hasnyálmirigy körül, amely az inzulin termeléséért felelős szerv, emlékeztet a BBC.