Itt a bejelentés az ingyenes Covid-vakcinákról

„Az őszi-téli időszakban az akut légúti fertőzések számának emelkedése jellemző, ezért ebben az időszakban fokozottan tartsuk be az általános személyi és higiénés szabályokat: elengedhetetlen a gyakori kézmosás, a rendszeres szellőztetés, a rutinszerűen megérintett felületek gyakori tisztítása, illetve a köhögési etikett betartása. Ha betegnek érezzük magunkat, ne menjünk közösségbe, és vegyük fel a kapcsolatot háziorvosunkka” – áll a közleményben.

Hangsúlyozták, hogy a most cirkuláló variánsok már nem okoznak olyan súlyos megbetegedéseket, mint a korábbi változatok, tünetei pedig megegyeznek a felső légúti fertőzések általános, szokásos tüneteivel. A leggyakoribb tünetek közé tartozik: magas láz, hidegrázás, fej-, izom- és torokfájdalom, orrnyálkahártya-gyulladás, köhögés.

Egy vármegyében több gyermek oltása esetén, helyi szervezésben arra is van lehetőség, hogy a vármegyei kórház szervezze meg az oltást, és biztosítsa az oltóanyagot. Fontosnak nevezték, hogy a SARSCoV-2 vírus különböző variánsai továbbra is világszerte jelen vannak, azonban a kórházi kezelést igénylő betegek, továbbá a halálozások száma jelentősen kevesebb, mint a pandémia idején. Ez egyrészt a kezdetben kampányszerűen végzett, magas átoltottságot biztosító védőoltásnak, másrészt annak köszönhető, hogy gyakorlatilag már alig van olyan ember, aki ne találkozott volna a vírussal, és így már a Föld lakossága rendelkezik egy alapimmunitással a SARS-CoV-2 vírus ellen, emelték ki.

A többadagos vakcina gazdaságos felhasználása érdekében egy ampullából több gyermek oltása is megtörténhet, így biztosítva, hogy minden rászoruló gyermek megkapja a szükséges védelmet, emiatt az országban elsődlegesen az orvostudományi egyetemek, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem és a Pécsi Egyetem Gyermekklinikái, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza biztosítja a vakcinát, írták. A közlés szerint, ha a gyermek ellátása, gondozása olyan gyermekgyógyászati centrumban történik, amelyik rendelkezik oltóanyaggal, akkor a kezelőorvos javaslata, illetve a szülő kérése alapján megtörténhet a gyermek oltása. Ha a gyermek nem ilyen központban van, de a család számára nem okoz gondot ezen intézmények felkeresése, akkor a háziorvossal kell konzultálnia.

Felhívták a figyelmet arra, hogy 12 év alatti gyermekek esetében is a krónikus betegségben szenvedő, fertőzésre hajlamos gyermekeknek javasolt az oltás. Hat hónapos kortól 11 éves korig a Spikevax JN.1 többadagos oltóanyag áll rendelkezésre.

A vakcina a WHO ajánlásának megfelelő a JN.1 vírusvariánst tartalmazza, amiből a 12 éven felülieknek 100 ezer adag, míg a 12 éven aluliaknak 800 darab többadagos áll rendelkezésre. A védőoltás nem kötelező, de ajánlott elsősorban a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósok számára. A védőoltást a háziorvostól lehet igényelni, az oltópontokat nem indították újra.

