Kunetz Zsombor: „A magyar egészségügy kritikus, válságos állapotban van”

Sőt, kicsit politizált is: „Mivel Orbán Viktort semmi más nem érdekli, csak a hatalom és annak a megtartása, szerintem ez attól függ, hogy mikor lesz az egészségügyi ellátás minősége és elégségessége a feltétele ennek a hatalomnak. Abban a pillanatban, hogy ez veszélyezteti a hatalom megtartását, lépni fog. Úgy látom, még mindig nem fáj ez eléggé a magyar lakosságnak…” – tette hozzá az egészségügyi szakértő.

Kunetz Zsombor arról is beszélt, hogy szerinte a kormánynak egész egyszerűen nincs szándéka változtatni a jelenlegi helyzeten, mert nincs semmiféle koncepciója az egészségügyben. Nem látok erre jelet, ami viszont nem jelenti azt, hogy az összeomlás egy pontján ez nem válik magától értetődővé, azaz kikényszerítődhet.

Az ügyeleti rendszer átrendezése kapcsán pedig azt mondta: Azért kellett ennyit foglalkoznia vele az elmúlt évben, „mert annyira látványosan ostoba megközelítése a problémának, és annyira romboló, hogy az aztán mindenre kihat a betegellátásban. Szétverték a sürgősségi ellátást, és még inkább szétverték az addig sem jeleskedő mentőszolgálatot, ami azt is jelenti, hogy a következő szintet, a teljes akut ellátást sikerült egy komoly ékkel megfeszíteni. A háziorvosi ügyeleti ellátás valóban marginális terület volt a teljes egészségügyi ellátáson belül, a saját, évtizedes problémáival, amit gyakorlatilag most kórházi szintre emeltek”.

A Mentőszolgálat az MCC önkénteseit is bevonná a mentésirányításba, illetve átadná az adatbázisát a fideszes elitképzőnek.

Kapcsolódó cikk Kunetz Zsombor: Valószínűleg törvénytelen a mentőszolgálat adatbázisát az MCC-vel összekötni (frissítve) A Mentőszolgálat az MCC önkénteseit is bevonná a mentésirányításba, illetve átadná az adatbázisát a fideszes elitképzőnek.

A szakértő arra is kitért, hogy régóta rendbe kellene rakni a magán- és az állami rendszer kapcsolódását.

Az orvos, egészségügyi szakértő a Forbes -nak adott inerjújában arról is beszélt, hogy az összeomlás ebben a kontextusban nem egy robbanásszerű állapot, mint amikor egy ház összeomlik, vagy egy híd ledől. Itt arról van szó, hogy az elért egészségügyi, tudományos és egyéb, például technológiai eredmények és innovációk, maga az ellátás egyre kevésbé hozzáférhető az állampolgárok számára.

„Egyre kevesebb állami egészségügyi szolgáltatáshoz férünk hozzá, és azt is egyre alacsonyabb színvonalon tudjuk igénybevenni” – jelentette ki Kunetz Zsombor az egészségügy 2025-ben várható prognózisa kapcsán.

