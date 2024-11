Kunetz Zsombor csúnyán beszólt: ez inkább szégyen, mint eredmény

Azzal dicsekedik a Mentőszolgálat, hogy a legsürgősebb P1-es feladatokat már 12 perc alatt is képesek abszolválni – kezdi posztját Kunetz. Mint írta,

Most ebben a bejegyzésükben arról dicsekednek, hogy immár a segélyhívástól mérve is 12 perc a P1-es kategóriában az átlagos kiérkezési idő. (ez egyébként Nyugat-Európai nagyvárosi környezetben 8-10 perc)

Az egészségügyi szakértő szerint komoly eredmény azonban az lenne, ha az összes P1-P3-as mentési feladat 8-10 percen belül mentőegységre találna legalább a nagyvárosokban, ahogyan ez Európában, legalábbis a nyugati részén normalitás. Mint írta,

az önmagában, hogy 12 perc válaszidő jellemzi a P1-es feladatokat, szinte semmit nem mond, hiszen alapvetően már a P1-es szint meghatározása is hibás lehet – ahogyan szerintem az is, emlékezzünk csak a fulladó Gálvölgyi János is P2-es besorolást kapott – így ezek száma, akár elhanyagolható is lehet az összes mentőfeladatszámához képest.