Kunetz Zsombor nem bírja elengedni a János Kórházat: pitiáner összeg miatt kellett kirakni betegeket?

Az is teljesen világosan látszik, ebből a dokumentumból, hogy annyira szervezetlen és szabályozatlan ez a szektor, hogy ami az egyik helyen jár – jelen esetben a helyettesítési díj – az a másik helyen már nem jár. Ráadásul pitiáner összegekről beszélünk, még akkor is ha ezt a 100 ezer forint bruttót minden szakdolgozónak ki kellene fizetni. Ez nem lenne több, mint 10-15 milliárd forint. Szégyen!"

A dokumentumban az is szerepel, hogy amennyiben a betegek ellátást „más távoli” ellátóhelyen biztosítani tudják, akkor

Egy hónapon belül másodszor áll le a kórház CT-je. A józan, paraszti ész is hiányzik a vezetésből?

