Küszöbön a súlycsökkentő csodaszer, itt a bejelentés

A tablettás változatnál azonban további finomhangolás szükséges, mivel a korábbi tesztek során – bár a résztvevők 12 hét alatt átlagosan 13,1 százalékos testsúlycsökkenést értek el – sokan enyhe vagy közepes mellékhatásokról számoltak be.

Kapcsolódó cikk Akár 400 ezer forintba is kerülhet a gyógyszer, amit sokan divatból szednek – de vajon megéri? Nagy keletje van a testsúlycsökkenést elősegítő készítményeknek, ám a nem rendeltetésszerű gyógyszerhasználatnak megvannak a veszélyei és kockázatai.

A Novo Nordisk az évtized vége előtt piacra dobhatja az amikretin alapú készítményt, amely a várakozások szerint akár kétszer hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi, szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek. Az új szer nemcsak injekció, hanem tabletta formájában is elérhető lesz.

