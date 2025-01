Mégsem finanszírozási gondok állnak a várólisták mögött?

Hogy milyen volt az egészségügy 2024-ben? Volt benne sok kritikus pont és egy kevés jó is. Dióhéjban az idei év legfontosabb történései.

Kapcsolódó cikk Egészségügy 2024: bedöglött klímák, kórházi adósságok, menekülő háziorvosok Hogy milyen volt az egészségügy 2024-ben? Volt benne sok kritikus pont és egy kevés jó is. Dióhéjban az idei év legfontosabb történései.

Ónodi-Szűcs Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellár-helyettese pedig azt mondta, van olyan orvos, aki hetente egy műtétet végeu- Ha ez a 178 orvos mostantól nem heti egy, hanem két műtétet végezne, akkor ez több mint kilencezer műtétet jelentene évente, és a várólistákat le is lehetne dolgozni. Kiemelte azt is, hogy

A várólisták csökkentéséhez a pénzbeli segítség nem elég, úgy fogalmazott Kiss Zsolt, hogy tragédia a rendszerben, hogy a várólista csökkentésre rendelkezésre álló ötmilliárd forint forrásból kétmilliárd forint 2024-ben is beragadt az ellátórendszerben.

A lap emlékeztet Kiss Zsolt, a NEAK főigzagatójának egy decemberi konferencián elhangzott mondatára, miszerint „Valami nagyon nincs rendben a várólistáknál”. A főigazgató megerősítette, hogy havonta 200 ezer ellátási esemény ragad benn az ellátórendszerben, aminek nem csak közvetlen hatása van, de olyan is, ami majd később jelenik csak meg.

A friss adatok szerint az elmúlt hat hónapban a leghosszabb átlagos tényleges várakozási idő térdprotézis-műtétnél 655 nap volt, ezt a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház betegeinek kell kivárni. A 60 napon túl várakozó betegek száma 736. Csípőműtétre Nyíregyházán kellett az elmúlt fél évben a legtovább várni, átlagosan 376 napot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban most 247 beteg áll sorban a műtők ajtaja előtt.

Tovább nőttek a várólisták, és egyes szakemberek már azt pedzegetik, hogy valami sokkal mélyebb oka van ennek, nem is a terület finanszírozási gondjai.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!