Mennyivel mennek a nyugdíjasok? Nagyon nem mindegy

Hogy mennyi fizikai aktivitásra van szüksége valakinek az persze egyénenként változó lehet, de a cikk szerint a szakértők nyugdíjaskorban általában heti 150 perc, azaz napi átlag 20 perc aerobikot látnak jónak. Ez moderált mozgást jelent, ami nem jár a levegő kapkodó vételével és felpörgött szívveréssel. Vannak korlátozó tényezők, de a kontrollált mozgást még a szívbetegségben szenvedőknek is ajánlják.

Sok vizsgálat jutott arra a következtetésre, hogy a gyaloglás tempójának lassulása a 65 évesnél idősebbek körében növeli az elhülyülés, a szívbetegség, az elesések, s ezzel a csonttörések veszélyét. Aki lassul, az jó hat tudja, hogy hamarabb kerülhet kórházba és nagyobb az esélye annak is, hogy meghal.A gyorsabb kolbászolást ugyanakkor azzal hozzák összefüggésbe a szakértők, hogy valaki jobban képes gondoskodni magáról és nagyobb az esélye a hosszú életre. A nagy kérdés tehát az, hogy mi a megfelelő gyaloglási tempó.

A napi mozgás sokaknak természetes még idős korukban is, míg másoknak nem, de az mindkét csoportra igaz, ha mondjuk a boltba menet lassul a tempó, azzal a testük az üzeni: baj van.

