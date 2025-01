Nem rettent meg a MOK Pintér Sándortól, sőt, beindítja kampányát

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Emellett arra is kitértek, hogy a Belügyminisztérium nem mond igazat, amikor „politikai célú hangulatkeltésnek” titulálják az akcióikat, és összemossák őket a DK-val vagy a Tisza Párttal, ugyanis a MOK véleményét mindig „pártpolitikától függetlenül, az ismert hazai és nemzetközi statisztikai adatok, valamint tagjaink és betegeink megismert tapasztalatai alapján, a való életből merítve alakítjuk ki”.

A MOK viszont nem ijedt meg a Belügyminisztérium szavaitól, közösségi oldalukon arról számoltak be, hogy az egészségügy finanszírozásának támogatásáért társadalmi kampányba kezdenek, ugyanis az általuk megkérdezett 7339 orvos 97,2 százaléka egyetért azzal, hogy

Emellett a tárca felszólította a kamarát, az őket támogató pártokat (Tisza, DK) és a sajtó képviselőit, hogy „fejezzék be a társadalom félrevezetését, az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók lejáratását”.

