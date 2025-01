WHO: Ébredjetek emberek, a kínai vírus nem kínai és nem új

Az elmúlt napokban számos sajtóorgánum hozta címlapon a humán metapneumovírus (HMPV) megugrásáról szóló jelentéseket és az esetek számának megugrását Kínában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az üggyel kapcsolatban ismételten felhívja a figyelmet, hogy ez nem „új kínai vírus”, hanem egy korábban felfedezett gyakori vírus, amely általában a megfázáshoz hasonló tüneteket okoz. Ugyanannak annak a víruscsoportnak a része, amely az RSV-t, a kanyarót és a mumpszot is okozza. És nem is nevezhető kínainak, ugyanis 2001-ben Hollandiában diagnosztizálták először.



A WHO szerint Kínában jelenleg a légúti fertőzések bejelentett szintje a téli szezonban megszokott tartományon belül van, és a hatóságok jelentése szerint a kórházak kihasználtsága jelenleg alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor. Nem történt vészhelyzeti bejelentés sem. A WHO arra is kitér a The Global Times-nak adott tájékoztatásában, hogy az elmúlt napokban a külföldi média, köztük a CNN, a BBC és a Washington Post, a HMPV kiugrásáról számolt beKínában, azt állítva, hogy túlterheltek a kórházak, ami miatt néhányan megpróbáltak párhuzamot vonni a Covid-19 világjárvánnyal.

Azonban Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta a szezonális kiugrási számokkal kapcsolatban, hogy a kínai kormány a törvényeknek megfelelően időben és átlátható módon ad ki információkat a fertőző betegségekről.

Sok országban pánikhangulat van

Reakciója minden bizonnyal annak tudható be, hogy anno a Covid idején többször is fals információk érkeztek Kínából - még a WHO-nak is.

Most a WHO úgy reagált az aggodalmakra, hogy a Kínai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (China CDC) jelentései, valamint a kínai hatóságokkal való kommunikáció alapján valóban nőtt a gyakori légúti fertőzések száma, de csak a téli szezonnak megfelelően. A China CDC arról biztosította a WHO-t, hogy Kínában biztonsági felügyeleti rendszer működik az influenzaszerű és a súlyos akut légúti fertőzéseket illetően. Adataik szerint a téli szezon fertőzéseit okozó kórokozók ismertek, köztük a Covidért felelős SARS-CoV-2 elhanyagolható, de a szezonális influenza vírus, az RSV (respiratory syncytial virus), valamint a HMPV erőteljesebb jelenleg.

Kemenesi Gábor szerint sincs ok pánikra

A WHO nem győz arra emlékeztetni, hogy a vírust először 2001-ben fedezték fel és nem is Kínában, hanem Hollandiában. Ez egy gyakori vírus, amely télen és tavasszal kering, és általában a megfázáshoz hasonló légúti tüneteket okoz. Egyes esetekben súlyosabb betegségekhez, például hörghuruthoz vagy tüdőgyulladáshoz vezethet. A legfiatalabbak és a legidősebbek vannak a legnagyobb veszélyben, valamint azok, akik immunhiányosak, vagyis akiknek legyengült az immunrendszere.

A kínai CDC legfrissebb adatai szerint az influenzavírusok jelenléte folyamatosan növekszik, több mint 99 százalékuk A típusú influenza, túlnyomórészt annak is az A(H1N1) pdm09 altípusa. Hangsúlyozzák, hogy az influenzaaktivitás szintje régiónként eltérő, s bár az északi tartományokban észrevehetőbb növekedés tapasztalható, továbbra is alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.

Kemenesi Gábor virológus a 24.hu-nak azt mondta: szó sincs újabb pandémiáról, de a vírus jelenleg is terjed itthon, tavaly év végén jelentettek már néhány esetet az NNGYK-nak (egész pontosan négyet a 40-51. héten). Ő nem számít arra sem, hogy veszélyesebb vagy virulensebb mutálódott vírusról van szó. „A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a populációs immunitás csökkent le, emiatt lett nagyobb játszótere a HMPV-nek, emiatt tud kiugróan terjedni. Meglátjuk persze, hogy az elemzések milyen eredményeket hoznak, pánikra ugyanakkor semmi okunk nincs” – tette hozzá.

Az elmúlt két évben Kínában a HMPV ismertsége és a fertőzések száma annak ellenére nőtt, hogy a vírust először több mint 20 éve azonosították, de kutatók szerint már 60 éve kering az emberek között.

„A fertőzésszámok növekedésének észlelése annak köszönhető, hogy sokat javult Kína légúti kórokozóinak kimutatási képessége, és a lakosság is fokozottan figyel a légúti fertőző betegségekre” – mondta a lapnak Li Tongzeng, a pekingi You'an Kórház fertőzési osztályának főorvosa.



Arról is beszélt, hogy a Covid-19 világjárvány után Kínában jelentősen növelték a légúti kórokozók nukleinsav-tesztelő technológiáját, és ma már számos egészségügyi intézmény végezhet ilyen vizsgálatokat, ami a HMPV kimutathatósága miatt növekedéséhez vezet. A szakértő hozzátette, hogy Kínában egy másik jelentős előrelépés a világjárvány után, hogy nagyszámú úgynevezett őr- vagy megfigyelő kórházat hoztak létre a légúti kórokozók megfigyelésére.

„Ennek eredményeként láthatjuk jelenleg Kína rendszeres adatfrissítéseit a keringő légúti kórokozók típusairól. Ezenkívül a gyógyszerkészletek is jelentősen javultak az elmúlt két évben” – tette hozzá Li.

A kutatók becslése szerint a gyermekek légúti megbetegedésének körülbelül 10-12 százalékát okkoza a HMPV. A legtöbb eset enyhe, de a gyermekek körülbelül 5-16 százalékánál alakul ki alsó légúti fertőzés, például tüdőgyulladás. A sérülékenyebb csoportok a következők:

5 évesnél fiatalabbak (különösen koraszülöttek) vagy 65 évesnél idősebbek.

Legyengült az immunrendszere (például HIV, rák, vagy autoimmun betegségek, vagy olyan gyógyszerek, amelyek elnyomják az immunrendszert)

asztma vagy COPD esetén