Habony Árpád köre is bekerült a Mini-Dubaj-buliba

Nemcsak a Budapesti Közművek Zrt.-nek (BKM), hanem egy bizonyos Stockton Zrt.-nek is elővásárlási joga van az utóbbi napokban nagy vihart kavart rákosrendezői területre. A 2017-ben alapított vállalkozás eddig tulajdonosa Zelles Sándor volt, akinek neve vezetőként felbukkant a Wallisban, a Nitrogénművekben is, de Gyurcsány Ferenc idején a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, azaz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogelődjét vezette, majd a Válasz Online derítette ki, máltai cégháló révén a TV2 és Habony Árpád érdekkörében is felbukkant.

A Stockton Zrt. tulajdonosa azonban január 6. óta nem ő, hanem Halkó Gabriella egyszemélyes Zrt.-je, az ECEquity Zrt. Halkó a szintén a Habony-érdekkörből ismert, a kormányzati tanácsadóként emlegetett férfi több vállalkozásának ő az ügyvezetője. A részvények átruházására a Cégbíróság adatbázisában elérhető, közhiteles és nyilvános dokumentumok alapján tíz nappal a Mini-Dubaj-szerződés aláírása előtt került sor.

A részvényátruházásra január 6-án, a Mini-Dubaj-szerződés aláírására január 16-án került sor

Fotó: Cégbíróság

A Stockton Zrt. éves beszámolói arról tanúskodnak, hogy a vállalkozásnak 2018 óta 44 millió forint bekerülési értékű ingatlanja van, azonban ennél részletesebb adatok nem állnak rendelkezésünkre. A nyivános dokumentumokból az sem derül ki, Halkó cége mennyit fizetett a Stockton 5 millió forint névértékű részvényeiért.

Közben a Válasz Online kiderítette, a Halkó-féle ECEquitiy Zrt. tulajdonosi köre is megváltozott. Nyolc nappal azt követően, hogy megvette a Stocktont, vagyis két nappal a Mini-Dubaj-szerződés aláírása előtt, január 14-én új tulajdonosi szerkezetet jelentett be a Cégbíróságon:

Halkó Gabriellának mindössze 5,2 százaléka maradt,

Garancsi Istváné lett a zrt. 47,4 százaléka,

ugyancsak 47,4 százalékos tulajdonos lett a Novacitas Kft.

Utóbbi cégről a portál azt írja, ezt közvetve a Progressus Magántőkealap birtokolja; ezt a „pénzeszsákot” pedig a kormányfő tanácsadója, Habony Árpád köreihez sorolt (korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf mai honvédelmi miniszternél lévő) TripleHill Capital Zrt. kezeli. A Novacitast egyébként 2025. január 6-án alapították.

A Válasz Online arra is rámutat, az üzletben nem az állam által vitatott elővásárlási jog az igazán lényeges, hanem az, hogy

tulajdonostársként a Stockton Zrt. részt vehet a beruházás megvalósításában.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere jelezte, a főváros cége, a BKM élni fog az elővásárlási jogával a Mini-Dubaj beruházás ellen.

A kormányzat részéről válaszul többen is ellenvéleményt fogalmaztak meg, úgy vélik, vevő csak az lehet, akit az Egyesült Arab Emírségek erre kijelöl, azaz a részben tulajdonos fővárosi cégtől elvitatják az elővásárlási jogot. Az ellenvéleményekre szintén reagált Budapest első embere.

A szerződésről itt írtunk részletesen:

