Könnyebb lesz 2025-ben első lakáshoz jutni?

„A jelenlegi támogatási rendszer igyekszik rugalmasan kezelni a különböző élethelyzeteket, ugyanakkor a részletes, akár szakértő bevonásával történő tájékozódás elengedhetetlen a megfelelő döntés meghozatalához, hiszen az egyes támogatások kombinálhatóak is, ezzel még nagyobb segítséget nyújtva az első ingatlan megvásárlásában. Milliókat spórolhatnak a 35 év alatti fiatalok, ha kihasználják a rájuk vonatkozó támogatási lehetőségeket, nem szem elől tévesztve azt a fontos tényt, hogy többségében hitelekről beszélünk, amelyek még ha kamattámogatottak vagy kamatmentesek is, vissza kell őket fizetni a banknak” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Bemutatta 2024-es Lakhatási jelentésének utolsó két fejezetét a Habitat for Humanity Magyarország.

Kapcsolódó cikk Habitat for Humanity: óriási a baj Magyarországon a lakhatással Bemutatta 2024-es Lakhatási jelentésének utolsó két fejezetét a Habitat for Humanity Magyarország.

Meglévő gyermekre csak a Falusi CSOK nyújt támogatást, ez azonban egy vissza nem térítendő pénzösszeget jelent, amelyet hitel nélkül is igénybe lehet a preferált kistelepülések egyikén otthonra vágyóknak. Ráadásul a házasság sem alapfeltétele és meglévő gyermekre történő igénylés esetén életkorra vonatkozó kitétele sincsen.

Segítséget jelenthet a hitel törlesztésében a legfeljebb havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás is, amit a munkáltató adhat béren kívüli juttatásként januártól, szintén a 35 alattiak lakhatással kapcsolatos költségeit mérsékelve.

Bevezetik a munkáshitelt, amivel a korosztály 26 évet még be nem töltött szakmunkás fiataljai számolhatnak. Mivel ez a kamatmentes hitel nagyban hasonlít a Babaváróra, nyitott kérdés még, hogy ahhoz hasonlóan lehet-e majd akár lakáshitel önerőként is használni az így felvett 4 millió forintot.

2025 áprilisától a pénzintézetek által önkéntesen vállalt 5 százalékos kamattal nyújtott lakáshitel is elérhető lesz zöld otthonokra a 35 év alatti első lakásvásárló fiataloknak. Ugyanakkor a januártól két további intézkedés is segítheti az első lakás megszerzését.

Csok Plusz esetén első közös lakásszerzők azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor, vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek. Ezek a gyermeket tervező házaspárok a CSOK Plusz feltételek teljesítése esetén 15, 30, vagy 50 millió forintos kamattámogatott hitelre is jogosultak lehetnek, amiből egy legfeljebb 80 millió forintos ingatlan megvásárlására van lehetőségük első lakásként.

10 százalék önerővel az OTP, az Erste, a K&H, a CIB, az UniCredit, a Raiffeisen és az MBH Banknál is lehet lakáshitelt igényelni.

Első lakásszerzőnek számít a rendelet szerint az a 41. életévét még be nem töltött ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek, akik

Számos támogatás, kedvezmény nyújthat pénzügyi segítséget az első lakásszerzésben, azonban résen kell lenni, mert eltérő élethelyzetekben más és más lehetőségeket lehet igénybe venni. És még ezzel együtt is könnyen le lehet csúszni egy-egy otthonteremtést segítő állami hozzájárulásról.

Az utóbbi időben számos bejelentés elhangzott a kormány részéről az otthonteremtéssel, lakáshoz jutást segítő támogatásokkal kapcsolatban, az ingatlanárak emelkedése miatt azonban összességében nincsenek könnyű helyzetben azok a fiatal felnőttek, akik saját ingatlant szeretnének vásárolni. A money.hu szakértője most összegyűjtötte, milyen támogatásokra számíthatnak 2025-ben a 35 év alatti fiatalok, ha első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!