Külföldi befektetések is öntik a pénzt Katarnak a foci vb-hez 

Ömlik a pénz Katarba. Pontosabban már jó pár évtizede ömlik. És nem csak az olajdollárokról van szó, sőt, már főleg nem azokról. A katari állam különféle alapokon és állami vállalatokon keresztül sikeresen tette rá a kezét több nyugati kereskedelmi ingatlanra, továbbá hosszú ideje jól futó kereskedő és termelő vállalatokra.

Az egiyk ékkő, a londoni Harrods áruház. Fotó: flickr Az egiyk ékkő, a londoni Harrods áruház. Fotó: flickr

Csak párat hozunk most ide. Itt van mindjárt a Harrods luxus áruház. Emlékezetes, hogy a briteket és a nemzetközi pénzvilágot is mondhatni sokkolta, amikor Diana hercegnő barátjának családja, az egyiptomi al-Fayed família belenyúlt a zsebébe és megvette ezt az ikonikus ingatlant. (A Netflixen éppen a héten kezdték vetíteni a Korona sorozat 5. évadját, abban erről több részlet is kiderül - a szerk.) Katarban is szemet vetettek erre, úgyhogy évekkel később az egyik katari szuverén alapé lett.

Egy modern ikon is katari kézbe került. Ez a Shard (szilánk) névre hallgató irodatorony Londonban. Építészeti csoda, ez nem is vitás és ma már sok filmforgatás is zajlik benne, tetején és körülötte – a népszerűség egyfajta fokmérőjeként. A világ egyik legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, Heathrow is üdvözölhetett katari tulajdonosokat.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor is elmegy a vb-meccsekre A FIFA hivatalos vendégeként.

A bbc.com szerint a 10 legnagyobb britanniai földtulajdonos közé verekedte be magát Katar, s ha így megy tovább, bekerülhet az első ötbe. Ne feledjük, hogy fontos gázszállító is a szigetország számára. Természetesen másutt is körülnézett a katari emír. Jó időzítéssel több görög szigetet is vett, amikor a 2008-2009-es válság után a görög államnak meg kellett szabadulnia bizonyos vagyonelemektől, hogy ne dőljön be az ország.

A felújítás után így nézhet ki majd a volt Balettintézet. Fotó: Bánáti+Hartvig Építész Iroda A felújítás után így nézhet ki majd a volt Balettintézet. Fotó: Bánáti+Hartvig Építész Iroda

Persze, itt is van magyar szál, hiszen a luxust kedvelő katari vezetők a mi Budapestünkben is láttak fantáziát. Na, nem az egész városban, csak az Andrássy úton, ahol megvették az egykori Drechsler palotát (Balettintézet). A felújítást a DVM Groupra bízták, elvileg 2023-ban meg is nyílik ott a Marriott szállodaüzemeltetőhöz tartozó W Hotel első magyarországi egysége.

Van másik kötődés is, az is ingatlanos. A katari sejk 2016-ban befektetőként beszállt a Market Építő Zrt. Kopaszi-gáton épülő iroda- és lakópark fejlesztésébe is. Onnan viszont már lassacskán jönnek a pénzek, hiszen több mint ezer lakást eladtak és két irodaház is elkészült, sok bérlő is fizeti a díjakat.

Kapcsolódó cikk Tengerparton is lesznek luxus szurkolói zónák Katarban és környékén Egymillió foci drukkernek akarnak örök élményt szerezni a rendezők.

Az elmúlt 20 évben több olyan világszintű sportesemény volt, amit ilyen-olyan keménységű autokrata rezsimben élő országokban rendeztek – állapította meg a brit portál. Kínában volt téli és nyári olimpia, Putyiné lett egy téli olimpia és az előző foci vb, most meg Katar rúghatott labdába ezen a téren. De az arab ország Kínánál és Oroszországnál is több és alaposabb kritikát kapott amiatt, ahogyan kezelte az egész eseményt és amilyen áldozatok árán megépíttette a létesítményeket.

A hivatalos katari nyilatkozatok szerint ez a mostani vb lesz az első carbon semleges világbajnokság, ennek érdekében mindent meg is tettek. De ez nem igaz, mármint a carbon semlegesség. A nyugati elismert szakértők a hivatalos kibocsátási értéknek legalább háromszorosáról beszélnek. Katar azt mondja, hogy azzal, hogy nem több városban lesz egy országon belül, hanem egyetlen helyszínre koncentrálódik minden, sokkal kevesebb lesz a közlekedés miatt keletkezett kibocsátás. Egyébként csak elektromos buszokat fognak használni.

Kapcsolódó cikk Pompa és kérdőjelek: egy év múlva Katar megrendezi a legszürreálisabb foci-vb-t Katar története legnagyobb sporteseményére készülődik: egy év múlva, 2022. november 21-én a házigazda mérkőzésével kezdetét veszi a következő labdarúgó-világbajnokság.

Összesen nyolc stadionban rendeznek meccseket, ebből hét teljesen új létesítmény. A Stadium 974 névre keresztelt helyszínt használt konténerekből építettek és a vb után elbontják, hat másikat teljesen átépítenek: hotelek és közösségi épületek is „keletkeznek” ezáltal.

A szurkolók elhelyezésére a legváltozatosabb módon készültek fel. A szállodákon és apartmanházakon kívül lesznek sivatagi kempingek, villák és még néhány kiszuperált tengerjárón is lehet majd aludni. Összesen 30 ezer extra szobát alakítanak ki, így mintegy 130 ezer szoba áll rendelkezésre. Azt még nem tudni, hogy ez elég lesz-e – jegyezte meg a brit portál.