Romániai plázát újít fel az Indotek

Az Indotek Group 2019-ben vásárolta meg a marosvásárhelyi Promenada Mall nevű bevásárlóközpontot, ezzel az akvizícióval lépett be a társaság a romániai ingatlanpiacra.

A vállalat helyi portfóliója azóta bővült, már a Bukarest központjában található One Victoriei irodaház és a Băneasa Business Center is az társasághoz tartozik. A cég további terjeszkedést tervez a régióban, így jelenleg is több potenciális akvizíció kapcsán folynak tárgyalások.

A Promenada Mall felújítás utáni látványterve. Fotó: Indotek

Magyarország legnagyobb kereskedelmi ingatlanportfólióval rendelkező cégcsoportjaként az Indotek Group az öt éve tartó plázafelújítási programja keretében 9, a retail portfóliójába tartozó bevásárlóközpontot újított fel, illetve modernizált.

A megújított Szeged Plaza kívülről. Fotó: Indotek Group

Így a 2021-es év folyamán Szegeden, Kaposváron és Szolnokon, ezt megelőzően Sopronban, Csepelen, Zalaegerszegen és Debrecenben zárta le sikeresen a felújítási projektjeit a társaság. Az idei évben pedig a Pécs és a Győr Plaza korszerűsítési munkálatai is befejeződtek.

"Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint – az átalakuló vásárlói szokások, a digitalizáció és az e-kereskedelem térnyerése ellenére – a bevásárlóközpontok létjogosultságát bizonyították, szerepkörük még mindig fontos azáltal, hogy a vásárlók közösségi és találkozási pontként is tekintenek a plázákra." – vélte Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.

A vállalat korábban belépett a görög és az olasz ingatlanpiacra is.