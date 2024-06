Azonnal a bankszámlánkra utalhatjuk a visszaváltott üveg árát

Nemzetközi szinten is egyedülálló fejlesztést vezetett be a MOHU a hazai italcsomagolás-visszaváltási rendszerben, miután május végén elindult és letölthetővé vált a visszaváltási díj azonnali banki átutalását lehetővé tevő REpont applikáció. Az okostelefonra a cég honlapjáról egyszerűen letölthető alkalmazásnak köszönhetően a visszaváltó automatákba bedobott palackok után járó visszatérítést közvetlenül a bankszámlánkra is kérhetjük, amire jelenleg csak a magyarországi visszaváltási rendszerben van lehetőség. Ilyen - országos rendszerre kiterjedő - megoldás máshol nincs Európában, áll a cég közleményében.

A MOHU irányításával, külső partnerek bevonásával (MA-Coding, Envipco, Tomra, Sensoneo, Alerant, Raiffeisen Bank) fejlesztett alkalmazás számos új kényelmi funkciót kínál a vásárlók számára. A legfontosabb, nemzetközi szinten is jelentős újítást az, hogy az applikáció letöltése, és a rövid regisztrációs folyamat után bankszámlaszámunk megadásával kérhetjük a REpont automatánál az azonnali visszautalást. Ennek előfeltétele az applikáció letöltése és egy egyedi azonosító létrehozása.

Az ilyen jelöléssel ellátott palackok visszaválthatók az automatákban

Fotó: Mohu

Az egyszerű regisztrációs folyamat a személyes alapadatok megadását, majd a kétfaktoros hitelesítést követően a bankszámlaszám rögzítésével zárul. Ezt követően a felhasználó egyedi azonosítót kap, melyet a visszaváltó automatánál beszkennelve a visszaváltási folyamatnak már akár első lépéseként azonosíthatja magát. Az azonosítás után és a visszaváltási tranzakciót követően az automata kijelzőjén található kifizetés gombra kattintva a visszaváltási díj az Azonnali Fizetési Rendszer szabályainak megfelelően, néhány másodpercen belül megérkezik a bankszámlára.

Az alkalmazás egyéb hasznos funkciókkal is bír. A 'helyszínek' funkció megnyitásával helyadataink megosztását követően megtekinthetőek a legközelebbi REpont automaták, a térképen található pontokra kattintva ellenőrizhetjük az üzletek nyitvatartási idejét, címét és az automata által elfogadott italcsomagolások típusát is. Az alkalmazás vonalkód-ellenőrző funkciójának használatával még otthonunkban megbizonyosodhatunk arról, hogy az italcsomagolás visszaváltható-e, olvasható a közleményben.