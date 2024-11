Nem tudja, hogyan kezdjen vállalkozni? Itt a segítség!

Az MBH Csoport mikro-, kis- és középvállalatok tevékenységét segítő digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA-n egyre több olyan szolgáltatást érnek el a cégek, amelyekre életciklusuk bármely szakaszában szükségük lehet, a vállalkozóvá válástól a mindennapi üzletmenetig. Kovásznai Ádám, a BUPA üzletágvezetője lapunknak elmondta, a platform a nevét még a korábbi Budapest Banktól „örökölte”. A kifejezés a Budapest Pénzügyi Asszisztens mozaikszava, amely egy online számlázóprogram volt, ám azóta számos más szolgáltatást is kifejlesztettek rá.

Az egyik ilyen új fejlesztés a pályázati forrásokhoz kapcsolódik – tájékoztatott az üzletágvezető. A platformot használók egyszerűen választ kapnak arra, hogy vállalkozásuk előzetesen megfelel-e a pályázati feltételeknek, elkerülve, hogy a hosszas adminisztratív előkészületeket követően szembesüljenek azzal, hogy ez a lehetőség nem érhető el számukra.

Hosszas utánajárás helyett mindössze pár kérdés megválaszolásával gyorsan megtudhatja, vállalkozása megfelel-e a pályázati feltételeknek

Fotó: Pexels

A céges regisztrációt követően ingyenesen hozzáférhető előszűrő egy teljesen digitális folyamat. Kovásznai Ádám ismertette, ez egy nyolc kérdésből álló online kérdőív, és ha a vállalkozó nagyjából ismeri tevékenységét, éves beszámolójának számait, akkor körülbelül öt perc alatt lefuttatható az előszűrés. Hozzátette, ha az előszűrés során a vállalkozás megfelel a pályázati feltételeknek, akkor három út áll előtte:

Ha vannak további kérdései, akkor egy online workshopra el tud jutni, ahol egy külsős, minősített szakértői csapat ad válaszokat a felmerülő kérdésekre. Sőt, a workshopon nem is csak a KKV Technológia Plusz Hitelprogrammal, hanem bármely más pályázattal kapcsolatban feltehetők kérdések. Ezzel a cég megtakarítja azt az időt, amivel saját maga járna utána a pályázati feltételeknek.

Van olyan opció is, hogy online átirányítják egy pályázatíróhoz. Itt azt az időt spórolja meg a vállalkozó, hogy saját magának kelljen pályázatírót keresnie.

A harmadik lehetőség, hogy időpontot kap egy bankfiókba. Itt a várakozás, sorban állás idejét takarítja meg a vállalkozó, illetve azt, hogy meg kelljen keresnie a legközelebbi fiókot.

Kovásznai Ádám hangsúlyozta, a workshopot és a pályázatírót igénybe vehetik a cégek az online előszűrő nélkül is.

A BUPA üzletágvezetője azt is kiemelte, ha a vállalkozó esetleg negatív visszajelzést kap az előszűrés során, akkor sem kell kétségbe esni, ugyanis előfordulhat, hogy valami adatot tévesen adott meg. Arra is lehetőség van, hogy a vállalkozó az adószámát adja meg, és a BUPA a vállalkozásról a céginformációs adatbázisban elérhető információkat használja, amelyeket összevet az adott pályázatban meghatározott feltételekkel. Negatív eredmény esetén a vállalkozó visszacsatolást kap a sikertelen pályázás okáról, illetve további tájékoztatást kaphat a számára illeszkedő pályázati lehetőségekről.

A BUPA új szolgáltatásával első körben a KKV Technológia Plusz Hitelprogramra kérhető előzetes forrásjogosultság-vizsgálat. A program keretében 5 és 100 millió forint közötti összegben igényelhető 0 százalékos kamattal kedvezményes hitel technológiai és szervezeti fejlesztésre. A digitális előszűrést a későbbiekben más uniós pályázatra is kiterjesztik a fejlesztők. Érdeklődésünkre Kovásznai Ádám elárulta, hamarosan érkeznek olyan DIMOP pályázatok, melyekben szintén szeretnének előrelépni. Hangsúlyozta, valamennyi uniós pályázatnál feltett szándékuk a hazai kis- és középvállalkozókat támogatni, hiszen a rendszerük képes rá, bármikor módosítható az, hogy az online előszűrő milyen kérdéseket tegyen fel.

„Az új fejlesztéssel az volt a célunk, hogy a vállalkozók számára egy gyors és átlátható eszközt biztosítsunk a pályázati folyamatok közérthetőbbé tételére, valamint az első lépések támogatására. A BUPA új, előzetes forrásjogosultság-vizsgálati szolgáltatásával már néhány perc alatt meg lehet bizonyosodni arról, hogy egy cég pályázhat-e a programban. A digitális rendszerek nagy előnye, hogy jelentősen egyszerűsítik és gyorsítják a vállalkozások mindennapi tevékenységeit, legyen szó pénzügyi menedzsmentről vagy pályázati folyamatokról”

– mondta Illés Zoltán, az MBH Bank mikro- és kisvállalkozások üzletfejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója.

A BUPA egyediségét az adja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások teljes életútját lefedve segít azok elindulásában is. Kovásznai Ádám rámutatott, kutatásaik szerint elég kevés az olyan személy, aki ismeri a cégalapítás folyamatát. „A vállalkozóvá válás folyamata olyan nehéz és kérdésekkel, kihívásokkal teli folyamat, amelynél szeretnék, ha valaki fogná a kezüket” – emelte ki, hozzáfűzve, a legtöbbjük egyéni vállalkozó vagy egyszemélyes kft. lenne. Nekik a BUPA révén digitális egyéni vállalkozás kiváltási vagy cégalapítási szolgáltatást tudnak nyújtani. Ennek során segítenek nekik kiválasztani a megfelelő vállalkozási formát, a legkedvezőbb adózási konstrukciót, online könyvelő- és ügyvédválasztásban is segítenek, és mivel az MBH Bank Csoport tagjai, így kedvezményes bankszámlavezetést és számlázóprogramot is biztosítanak a friss vállalkozónak.

„Gyakorlatilag ő egy fotelben ül, mi meg alapítunk neki egy céget”

– összegezte Kovásznai Ádám.

A már működő vállalkozásoknak tudnak segíteni likviditási problémák esetén még akkor is, ha a cég nem hitelképes, ez a halasztott fizetési megoldás, mely a webshopba integrálható – mondta Kovásznai Ádám. A BUPA üzletágvezetője kifejtette, ez abból áll, hogy értékesítés során a vevő a terméket vagy szolgáltatást megkapja, fizetnie viszont csak később kell. Az eladónál viszont az ellenértéket rögtön jóváírják.

„Ezzel a vevő elkezd kötődni a kereskedőhöz, mert az maximális ügyfélélményt biztosított”

– emelte ki a szakember. A BUPA célja így, hogy a már működű vállalkozások számára is támogatást nyújtson nemcsak a napi működéshez szükséges szolgáltatásokkal, hanem pályázati tanácsadással és ingyenesen hozzáférhető online tematikus workshopokkal is. A felületen a vállalatvezetők edukatív blogposztok, a gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszok, valamint valós példák révén tájékozódhatnak a folyamatról, továbbá egy egyszeri szakértői konzultációra is lehetőségük nyílik. Ezek a szoltáltatások elősegítik a tudásmegosztást és a vállalkozói közösségek erősödését, a vállalkozások hosszú távú sikerét szolgálják. Kovásznai Ádám azt is elárulta, a jövőben tervezik branding-, arculat- és online jelenléti tanácsadás bevezetését is, mert ez a mai világban megkerülhetetlen.

A BUPA platform az idén két rangos elismerésben is részesült: a 2023-as MasterCard Év bankja versenyen Az év üzleti szegmensének szóló programja kategória első díját, a Joint Venture Szövetség Companies for the Future Award gáláján pedig a 2023-as év legjobb ökoszisztémát építő vállalatnak szóló különdíját nyerte el.

