Magyar Péter kormányprogram kidolgozását ígéri

A Tisza Párt vezetője videós Facebook bejegyzésében osztotta meg gondolatait jövőbeli terveiről. Profil -és borítóképcsere, az október 23-ai beszéd egy részletének felidézése és pártfinanszírozás: nagyjából ezekkel a tartalmakkal bővült Magyar Péter közösségi oldala Mindenszentek ünnepén. Széna téri beszédéből a hazaszeretetre vonatkozó részt posztolta a politikus — foglalja össze az ATV.

„A Tisza Párt érzi a történelmi felelősségét és a választásokig hátralévő időszakban minden nap azért fog dolgozni, hogy egy olyan kormányprogramot és csapatot kínálhassunk a magyar embereknek, amelyből hazaszerető kormány jön létre legkésőbb 2026-ban”— írja Magyar Péter.

Az ellenzék vezére Magyar Péter leváltaná Orbán Viktor miniszterelnököt

Fotó: Roland Allain/Európai Parlament

„Mit is jelent a hazaszeretet valójában?

Azt, hogy a haza bennünk van és mi mind, kivétel nélkül a haza részei vagyunk. Azt, hogy a borsodi zsákfaluban élő 4 éves kisfiú is számíthat a hazájára, hogy ő is részesülhet minőségi oktatásban, valódi egészségügyi ellátásban, hogy ő belőle is válhat a tehetségének megfelelő kiváló kutató vagy éppen sportoló. Azt is jelenti a hazaszeretet, hogy a beteg gyerekét vagy felmenőjét gondozó honfitársainknak is lehet emberhez méltó életük, hogy nekik sem kell nyomorogniuk és ők is részesülhetnek megfelelő pihenésben. A hazaszeretetbe beletartozik az is, hogy az idős honfitársainknak nem kell választaniuk az élelmiszer, a gyógyszer és a rezsi számlák befizetése között. És igen, az is hazaszeretet része az is, hogy tisztességes munkáért tisztességes bért fizet a munkáltató, még ha éppen az állam is az” — teszi hozzá.

A következő poszt kevésbé emelkedett, ebben a pártfinanszírozás a téma: Mindenkinek szeretettel ajánlja a párt kibővített webshop-ját. „Szuper új termékeink vannak, minden vásárlással a rendszerváltást támogatjátok”, írja Magyar, miközben a mellékelt fotón egy létrával látható, amire utalva hozzáteszi: „Létrát még nem árulunk”.