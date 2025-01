A fideszesek százezer forintos óradíját vétózta meg Győr polgármestere

Győr új polgármestere most épp a pénzszórás ellen küzd Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

'Hiába tiltakoztunk, a Fidesz-frakció a legutóbbi 375 százalékos, visszamenőleges képviselői fizetésemelés után most a felügyelőbizottsági béreket emelte meg, átlagosan 350 százalékkal: százezer forintos órabért biztosítva ezzel maguknak és barátaiknak, hiszen átlagosan havonta alig egy órányi munkát igényel ez a feladat a részükről. Az előterjesztő, a fideszes Borsi Róbert még azt sem tudta megmondani: mennyibe kerülne ez a fizetésemelés a városnak. Valószínűleg nem is érdekelte, hogy mennyit költ el a győriek pénzéből" – írja Pintér Bence legfrissebb Facebook-posztjában .

