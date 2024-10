A forradalom elmaradt, Magyar Péter nem vette fel Orbán Viktor kesztyűjét

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Lehetnek fenntartásaink az új közvélemény-kutatási eredmények kapcsán, de ez befolyásolhatja a választók és a politikusok viselkedését is.

„A haza a népé! Nem a magántőkealapoké, az eltitkolt vagyonkezelőké, a bumfordi milliárdosoké. Lassan mondom, hogy a Karmelitában is megértsék: a haza a népé! Mindig voltak Döbrögik, de mindig voltak Lúdas Matyik is, akik háromszor verték vissza az elkövetett bűnöket."

Beszédét Magyar azzal zárta, hogy „legkésőbb 2026-ig” kormányváltást ígért. Szerinte a kormánypártban is tudják, hogy vége.

Végezetül egyfajta új nemzeti konzultációt is meghirdetett Magyarok hangja néven, majd azt is bejelentette, hogy november 5-étől elindítják a „jövő hazaszerető vezetőinek transzparens kiválasztását", azaz több ezer olyan szakembert keresnek, akik a haza érdekében hajlandók tevékenykedni és vállalni a közszereplői léttel járó „néminemű nehézségeket is.” A Tisza Párt honlapján várják a jelentkezéseket.

Megígérte azt is, hogy bevezetik, hogy csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, illetve visszaállítják az önkormányzatok függetlenségét, valamint a „kiküszöbölik az alkotmány csorbáit” is.

– jelentette ki Magyar, aki aztán vázlatos programot hirdetett, amelyben a Fidesz-kormány összes népszerű „csodafegyverének” megtartását is megígérte.

„Ma is élnek köztünk sehonnai bitang emberek, akik egy tál lencséért vagy harminc NER-ezüstért elárulják vagy elárulták hazájukat. Sőt, irányító pozícióban vannak"

Orbán Viktornak is jutott a jóból:

Egy ponton „árulónak" is titulálta Orbán Balázst, aki szerinte „hebegve-habogva próbálja menteni a menthetetlent.”

Toborzógyűlést tartott a Tisza Párt a forradalom évfordulóján. Legkésőbb 2026-ban kormányt váltana Magyar Péter, nagy feladat lesz. Orbán Balázs és Orbán Viktor is kapott szúrásokat, de a forradalmi hév elmaradt.

