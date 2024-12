A „hanyatló Nyugat” focija felé terjeszkedne Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc arról tárgyal az Austria Wiennel, hogy anyagilag beszáll a futballcsapathoz – írja a Kurier értesüléseit szemlézve a HVG360 . Jól értesült körök szerint Orbán bizalmasa, aki 8 éve megszerezte a horvátországi Eszék klubját, már több megbeszélést is folytatott ez ügyben. A nehéz anyagi helyzetben lévő osztrák egyesületnek sietnie kell, mert ha nem szerzi vissza a részvényeket az egyik kisebbségi tulajdonostól jövő szombatig, akkor az ár 20 százalékkal megemelkedik – írja a lap.

