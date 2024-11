A Rogán Antal alatt működő állami cégen keresztül kapnak munkákat a Vogel Evelint segítő üzletember cégei

Talán kevesebb figyelmet kapott a nyilvánosságban, de nemcsak a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal köt hatalmas keretszerződéseket, hanem az ugyancsak a tárca felügyelete alatt álló Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) is. A minta nem teljesen ugyanaz: míg a kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásoknál egy igencsak furcsa konstrukció miatt gyakorlatilag csak a nyíltan a Fidesszel szimpatizáló Balásy Gyula cégei futnak be, az informatikai munkáknál valóban több vállalkozást, illetve konzorciumot választanak ki, majd sok-sok nyílt verseny helyett már csak közöttük rendeznek egyfajta „háziversenyt”.

A DKÜ végzi a kormány alá tartozó költségvetési szervek és önként csatlakozó intézmények informatikai beszerzéseit. Ezeken pedig munkához jutnak Vertán György cégei is. Mindez azért lényeges, mert Magyar Péter a Tisza Párt elnöke vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón – elébe menve az eseményeknek – arról beszélt, hogy „Rogán Antalék” mindenféle eszközzel igyekeznek őt lejáratni.

„Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere” – mondta Magyar, aki szerint mindkét, általa korábban ismert nő Vertán Györgytől kap „havi apanázst”, Vogel Evelinnek pedig egy lakást is biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10. szám alatt, itt:

A 444-nek a szomszédok azt állították: Vogel valóban ott él, a lakáshoz tartozó postaládára pedig Vertán cégének nevét írták ki. Varga Judit pedig megerősítette: szeptember 1-je óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik a Tigra Kft.-nél, Vertán György cégénél. Sőt, Vertán maga ismerte el: több mint tíz éve barátok Vogel Evelinnel, akit a lakása használatával segít – azt azonban tagadta, hogy pénzt kapna tőle.

Vertán cégei valóban állami megrendelésekhez jutnak, a leginkább látható módon a már említett, központosított informatikai megrendeléseken keresztül. Megkerestük a Tigra Kft.-t állami munkáikról érdeklődve, de erre a felvetésre Vertán György nem válaszolt.

Mik ezek a százmilliárdos szerződések?

Nyilvános adatbázisokban néztük meg, hogy milyen úton jut közpénzes munkákhoz két nagy Tigra-cég, a Tigra Rendszerház Kft., a Tigra Computer és Irodatechnikai Kft., valamint a Damit Kft.

2021-ben 200 milliárd forintos, két részből álló keretmegbízásra keresett vállalkozókat a DKÜ. A megbízás első részben új eszközök beszerzésére, a meglévő infrastruktúra bővítésére, fejlesztésére és új rendszerek létrehozására kerestek cégeket. A 120 milliárd forint keretösszegű etapban öt konzorcium futott be, köztük a Delta Systems Kft. által vezetett egyesülés, ebben pedig ott volt a Tigra Rendszerház Kft., illetve a Tigra Computer és Irodatechnikai Kft. is (illetve még a Digital Számítástechnikai Kft., a HumanoiT Informatikai Kft., a JTC Számítástechnikai Kft., az M&S Informatikai Zrt., az S&T Services Hungary Kft., a SCI-Hálózat Zrt., a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt., a Sysman Informatikai Zrt., az Invigor Informatika Kft., a Valkyr Informatikai Kft.).

A második részben inhomogén szerverek és tárolók beszerzése volt a feladat. Ezen szintén öt konzorciumot választottak ki, köztük az Inter-Computer-Informatika Zrt. vezette társulást, amelyben benne volt a Tigra Computer és Irodatechnika Kft is (a Delta Systems Kft., a Digital Számítástechnikai Kft., az Euro One Zrt., a HumanoiT Kft., az M&S Informatikai Zrt., az S&T Services Hungary Kft., a SCI-Hálózat Kft., a Sysman Informatikai Zrt. és a Syspro Informatikai Zrt. mellett).



Szinte ezzel egyidőben meghirdettek egy nettó 390 milliárd forintos, ugyancsak kétrészes keretmegbízást, az első részben „Homogén hálózati eszközök és kiegészítők”, a másodikban „Általános hálózati eszközök és kiegészítők” tárgyban. Itt is konzorciumokat, azaz cégek csoportjait hozták ki nyertesnek. Az első, nettó 260 milliárd forintos keretösszegű részben kiválasztott öt konzorcium között ott volt a Delta Systems vezette csoportosulás is, benne a Tigra Computer és Irodatechnika Kft.-vel (az Areus Infokommunikációs Zrt., az Euro One Zrt., az Euro-Profil Rendszerház Kft., az M&S Informatikai Zrt., a Sysman Informatikai Zrt., az S&T Consulting Hungary Kft., a JTC Kft. és a SERCO Informatika Kft. mellett).

2022 elején derült ki, hogy kik pályázhatnak a DKÜ „IT biztonságtechnikai termékek és szolgáltatások” elnevezésű, nettó 104,2 milliárd forint keretösszegű megbízás részeire. Itt hét konzorciumot és egy céget választottak ki. Az egyik konzorciumban nemcsak a Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Kft., hanem Vertán György másik érdekeltsége, a Damit Informatika Kft. is benne volt (az Officium Irodafejlesztő Zrt., a B-Trust iSEC Kft, a Kventa Elektronikai Fejlesztő Kft., az M&S Informatikai Zrt., a MadeIT.hu Kft., a Visoft Kft., a Kürt Zrt. és az Alpha Machine Informatikai Kft. mellett).

A hivatalos indoklás szerint a több évre szóló szóló keretszerződések átláthatóbbá teszik az állami informatikai kiadásokat, és javítják az állami vállalatok, a közigazgatás és a közműszolgáltatások hatékonyságát. Aki az átláthatóságot szeretné megtapasztalni, kattintsa le a linkelt oldalt és próbálja cégek szerint kigyűjteni a megbízásokat. Negyedéves tájékoztatókban ugyanis csupán azt közlik, hogy az adott időszakban mely szervekkel szerződött melyik konzorcium, de hogy a konzorciumokat alkotó cégek közül melyikhez mennyi állami pénz jutott, azt ezekből a dokumentumokból nem lehet kiolvasni.

Egyébként a Tigra-csoport maga sem titkolja a közbeszerzési sikereit, a honlapján is ott vannak azok a nagy megbízások, amelyeket a DKÜ-n keresztül nyertek el konzorciumi tagként – a konkrét feladatok konkrét összegeit itt sem lehet megtalálni. A negyedéves tájékoztatók alapján azonban jól látszik, hogy azok a konzorciumok is munkához jutottak, amelyekben a Tigra-cégek és a Damit Kft. is benne voltak.

Egy-egy szerződés árulkodik arról, hogy a Tigra is pénzhez jutott, például ez az Új Világ Nonprofit Kft. számára a harmadik említett keretszerződés részeként megkötött, nettó 34,3 millió forintos megbízásról szóló kontraktus, amibe konkrétan beleírták, hogy a szállítást a Tigra végzi majd:

Megnéztük az ügynökség szerződéslistáját, hiszen a DKÜ-nek is bedolgozik a cég (tehát nem szimplán a DKÜ-n keresztül megszerzett munkákról van szó, hanem amikor konkrétan az ügynökségnek tevékenykedtek). A tisztánlátás itt sem egyszerű: van, ahol a céget a konzorcium vezetőjeként említik, tehát ezek az összegek vélhetően nem csak a Tigrához kerülnek. A DKÜ szerződéslistáján a legfrissebb adatok 2024 első félévére vonatkoznak, így frissebb adatok még nincsenek.

Opciók nélkül 240,9 millió forintnyi olyan megbízásról van szó, amelyben a Tigra-cégeket megemlítik, a kontraktusok által lefedett időszak 2023. február 24-től 2025. május 30-ig tart.

Az uniós pénz elől sem ugrott el a Tigra-csoport. A honlapján hirdeti, hogy a Széchenyi 2020 Program keretében a Tigra Kft. vezetéséve, a Szegedi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Di-Care Zrt. és az iCollWare Kft. részvételével egy 1,83 milliárd forint értékű, vissza nem térítendő EU-s támogatásból telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszert fejlesztettek és teszteltek.