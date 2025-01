Akár néhány hónap és útnak indulhat a magyar űrhajós

A NASA és nemzetközi partnerei elfogadták az Axiom Space negyedik küldetését, melynek tagjaként Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós leghamarabb 2025 tavaszán elindulhat a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére a floridai Kennedy Űrközpontból – közölte a HUNOR – Magyar Űrhajós Program.

A közlemény szerint csütörtökön a misszió legénységének első hivatalos sajtótájékoztatóján bemutatták a küldetés hivatalos jelvényét (mission patch), valamint azt a ruhát is, amelyben az űrállomás fedélzetére fognak utazni (flight suit).

A sajtótájékoztatón részt vett az Ax-4 küldetés teljes legénysége: Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós mellett Peggy Whitson amerikai parancsnok, Sławosz Uznański-Wiśniewski lengyel küldetésspecialista, továbbá Shubanshu Shukla indiai pilóta is beszámolt kiképzésük aktualitásairól és a misszióban való részvételük céljairól.

A magyar űrhajós egy nemzetközi legénység tagjaként utazik majd. Balról jobbra: Kapu Tibor, Shubanshu Shukla, Peggy Whitson, és Sławosz Uznański-Wiśniewski

Fotó: Axiom Space

Kapu Tibor kiemelte, hogy 45 év után újra magyar megy a világűrbe, ami megerősíti a nemzetközi térben elfoglalt pozíciónkat az űrkutatás területén. Elmondta, hogy Farkas Bertalan sok jótanáccsal látta el, valamint azt is elárulta, hogy a magyar zászló és néhány magyar ételkülönlegesség mellett vele utazik majd egy olyan tárgy is, amely az első magyar űrhajóst is elkísérte a világűrbe.