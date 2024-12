Amíg ön aludt, Orbán Viktor megszabadult egy helyettes államtitkártól

Klacsmann eddig védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár volt. Ez különösen azért érdekes, mert a 444.hu cikke szerint a Pénzügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium összeolvadásával létrejövő „minisztériumszörnyet” vezető Nagy Márton a teljes védelmi ipart és a HM-ben Gion Gábor vezette védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkárság nagyobb részét átmozgatná a nemzetgazdasági tárcához – ez alá tartozott a felmentett helyettes államtitkár által felügyelt terület is.

