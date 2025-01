Amíg ön aludt, Orbán Viktor néhány vonással elintézte több helyettes államtitkár sorsát

A péntek éjszaka megjelent Magyar Közlönyből derült ki, hogy a határozatot szignózó miniszterelnök tudomásul vette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előterjesztésére, hogy Láng Géza Károly helyettes államtitkár lemondására tekintettel megbízatása megszűnik január 31-én.

Azt, hogy Láng Géza a jövőben mivel foglalkozik majd, pontosan tudni lehet, ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már bejelentette, hogy február 1-jével az elmúlt években a Magyar Posta Zrt.-t helyettes államtitkárként támogató szakembert jelöli a vállalat új elnök vezérigazgatójának.

A pozíciója nem marad betöltetlenül

A Magyar Közlönyből kiderült az is, hogy megvan leendő utódja, ugyanis Orbán Viktor miniszteri javaslatra február elsejei hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki Pataki Pétert.

Még egy új érkező

Végül a miniszterelnöknek az Agrárminisztérium (AM) új helyettes államtitkárának kinevezéséről szóló határozatot is szignóznia kellett, ennek alapján január 20-tól Mocz Andrást bízták meg ezzel a munkával. Ő a fatáj.hu oldalon megjelentek szerint 2025 januárjában egyébként az Év Gazdásza is lett, Nagy István tárcavezető akasztotta a nyakába az elismerést.