Atomvillanás balról! Tantárgy lesz a honvédelmi nevelés

A hvg.hu cikke szerint arról is döntöttek, hogy országosan kiterjesztik a Honvédelem közismereti tantárgyat. A honvédelmi miniszternek nemzeti stratégiát kell készítenie „a nemzeti identitás alkotóelemét képező honvéd kulturális hagyaték méltó megőrzését, erősítését és a honvédelmi oktatás keretében történő arányos megjelenítését biztosító katonai örökség és honvéd hagyományőrzésről”, valamint javaslatot „a honvédelmi nevelés és a tartalékos felkészítés gyakorlati elemeinek színteréül szolgáló Honvédelmi Sportközpontok következő ütemének fejlesztésére”. A „védelmi ipar (hadiipar)” (a határozat szövege ezt a meghatározást használja) megfelelő ütemű fejlesztését támogató képzésfejlesztési akciókat is terveznek.

