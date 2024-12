Az Interpol vadászhatja le a Magyarországon bujkáló lengyel politikust?

Bartosz Lewandowski ügyvéd szavaiból csütörtökön derült ki, hogy Romanowski menedékjogért folyamodott Magyarországon, amit a kormányzat jóvá is hagyott. A politikus a Jog és Igazságosság (PiS) párt tagja. Adam Bodnar igazságügyi miniszter szerint nem reménytelen kiadatniuk Romanowskit, aki ellen további hét vádpontban emelhetnek vádat.

A lengyel hatóságok be akarják vonni az Interpolt annak a lengyel politikusnak az üldözésébe, akinek a magyar kormány menedékjogot adott földig rombolva a hivatalos lengyel–magyar kapcsolatokat.

