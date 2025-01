Az MSZP politikusa beszólt Orbán Viktornak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A béke mellett az is álszent hazugság, hogy a kormány bármilyen módon is javítana az emberek helyzetén és erősebbé tenné a magyar gazdaságot. Csak gondoljunk az oktatásra, az egészségügyre, a fiatalokat sújtó lakhatási válságra és a nyugdíjasok helyzetére, az inflációra, az élelmiszerárakra. Ez a Brüsszellel szembeni kimunkált stratégia?

Trump nemzeti politikája tehát egyértelmű terjeszkedési szándékot jelez, amely nem békét hozna, hanem újabb konfliktusokat teremtene. Orbán számára is ez a minta: terjeszkedni kell, akár területileg is, mint ahogyan erre a Magyar Hírlapban a jobboldali véleményvezérek már nyíltan utalnak.

Orbán Viktor szerint elérkezett az amerikai-magyar kapcsolatok aranykora és Trump felszabadította Amerikát. De mit is jelent Orbán Trump iránti lelkesedése valójában? Bár sokan mosolyognak rajta és nem igazán veszik komolyan, de Trump új „békepolitikája” jegyében még beiktatása előtt igényt formált Grönlandra, beavatkozással fenyegette meg Panamát és arra szólította fel Kanadát, hogy legyen az USA 51. tagállama.

"Mi tagadás rengeteget dolgoztunk, az ezret is meghaladhatja az a szám, akik a magyar elnökség sikeréért dolgozott, Bóka Kános miniszter kiemelkedő teljesítményt nyújtott – ezzel kezdte beszédét Orbán Viktor a Sikeres magyar EU-elnökség 2024, esély az Európai Uniónak konferencián, amit a XXI. Század Intézet és az MCC szervezett.

