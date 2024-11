Azonnali válaszokat vár Magyar Péter, bátorságot vár a gyermekvédelem vezetőjétől

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Majd arra szólítja fel Cséplőnét, hogy számoljon el a vezetése alatt kialakult helyzettel, például azzal, hogy a miskolci otthonból Magyar szerint jelenleg is 120 gyermek van szökésben, illetve hogy az intézményben penészes, beázott mosdót kell használnia a gyerekeknek.

- írja Magyar, majd kérést is megfogalmaz:

"A főigazgató asszony a hatályos jogszabályokkal és az ombudsman állásfoglalásával szembemenve megtiltotta, hogy a TISZA Párt gyermekvédelmi szakemberei bejöjjenek velem a szabálytalanságok tömkelegével működő miskolci gyermekvédelmi otthonba. Megtiltotta azt is, hogy az operatőrünk bejöjjön, hogy megmutathassuk a valóságot Megtiltotta, hogy az intézményben felvétel készüljön a tárgyalásunkról és a kérdéseimre adott válaszairól. És mit ad Isten? Ő viszont a vele lévő fideszes aktivistával titokban felvetette telefonnal az egész tárgyalásunkat, majd a távozásom után 5 perccel kiadta a megvágott felvételt a propagandának és a Fidesznek. "

